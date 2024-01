Vous avez déjà brisé votre résolution diététique du Nouvel An ? Tu es peut-être mieux loti

Note de l’éditeur: Oona Hanson est éducatrice et coach parentale. Elle se spécialise dans le soutien aux parents pour qu’ils élèvent des enfants qui entretiennent une relation saine avec la nourriture et leur corps.





Si vous êtes comme la plupart des gens qui prennent des résolutions diététiques pour le Nouvel An, vous avez probablement déjà du mal à les respecter. Mais vous n’avez pas à vous en vouloir.

Notre esprit et notre corps luttent activement contre les types de règles alimentaires restrictives promues de manière si agressive en janvier. Les experts en psychologie et en nutrition m’ont appris que se donner de la grâce – et abandonner complètement la mentalité diététique – peut être le meilleur moyen de faire de cette année une bonne année.

Nous savons depuis des décennies que les régimes ne fonctionnent pas à long terme. Plusieurs systèmes corporels rendent presque impossible le maintien des restrictions, et pour cause. La réduction de l’apport alimentaire est « inadaptée d’un point de vue évolutif », a noté Dr Charlotte Markeyprofesseur de psychologie à l’Université Rutgers et auteur de «Le livre d’images corporelles pour filles : aimez-vous et grandissez sans peur» et co-auteur de «Être vous : le livre sur l’image corporelle pour les garçons.»

Les entreprises de régime ou les influenceurs du bien-être pourraient suggérer que les individus devraient se sentir mal d’avoir déraillé, mais la science de la nutrition est claire : « Ce n’est pas de votre faute », a déclaré une diététiste professionnelle. Shana Minei Spencequi écrit Le Thé Nutritionnel bulletin. Il est peu probable que de nombreuses personnes s’en tiennent à un régime, non pas à cause d’un échec personnel, mais simplement « parce que nous sommes humains », a-t-elle ajouté.

Lorsque nous consacrons beaucoup d’attention et d’efforts à pas En mangeant quelque chose, a déclaré Markey, notre cerveau passe beaucoup de temps à réfléchir à cet aliment interdit, ce qui nous rend encore plus susceptibles d’être attirés par cette chose même. Le phénomène, connu en psychologie sous le nom de « traitement ironique », explique pourquoi plus nous essayons d’exercer un contrôle sur la nourriture, plus elle peut finir par nous contrôler.

La pression autour des résolutions de janvier conduit de nombreuses personnes à fixer dès le départ des objectifs irréalistes, ce que Spence a observé : « Au lieu de faire de petits changements, nous voulons complètement réorganiser notre façon de manger, et cela a ce qu’on appelle un effet de fruit défendu. »

Tout comme personne ne devrait se sentir coupable d’avoir arrêté un régime, personne ne devrait se sentir idiot d’en tenter un. L’attrait du nouveau départ de janvier ne fait qu’ajouter aux messages séduisants sur la réinvention et l’auto-amélioration. La croyance en la transformation – et cet élan de confiance et d’optimisme que nous ressentons lorsque nous nous engageons dans une résolution – peuvent nous conduire à une « pensée magique », a noté Markey.

« En tant que société, nous avons tendance à adopter une approche du tout ou rien. Le Nouvel An est le moment des objectifs ou des résolutions, nous voulons donc changer pour ce que nous pensons être « pour le mieux » et nous voulons le faire tout de suite », a déclaré Spence par courrier électronique.

S’offrir de la compassion peut nous aider à comprendre à quel point il est libérateur d’accepter que « le régime n’allait jamais fonctionner », a déclaré Markey.

mini-série/E+/Getty Images Manger plus de fruits et de légumes peut aider à améliorer votre nutrition, mais il est recommandé d’apporter des changements à votre alimentation qui soient agréables et qui augmentent la variété.

Savoir que les régimes sont inefficaces ne signifie pas que vous ne pourrez jamais améliorer votre alimentation, mais cela nécessite d’être réaliste. « Il n’y a absolument rien de mal à vouloir manger plus de fruits et de légumes. Mais la façon dont vous l’abordez compte », a noté Markey. « Il faut comprendre à quel point notre comportement est habituel ; nous devons apporter des changements très petits et très progressifs.

Spence a recommandé de penser à l’addition plutôt qu’à la soustraction lorsqu’il s’agit d’améliorer votre nutrition. Et elle a souligné qu’il était essentiel de rendre ces changements agréables et de le faire de manière à augmenter plutôt qu’à diminuer la variété.

“Si votre objectif était de consommer plus de légumes, cela ne signifie pas que vous devez simplement manger des salades et ne pas apprécier d’autres aliments”, a-t-elle déclaré. « Cela signifie que vous pouvez réfléchir à la manière d’ajouter des légumes tout au long de la journée, comme dans les smoothies ou dans les œufs le matin. Dans les sandwichs pour le déjeuner. Sur une pizza ou peut-être dans des sauces.

La science comportementale soutient également les ajustements joyeux de vos habitudes : « Faites-en quelque chose d’amusant, quelque chose que vous abordez avec un sentiment d’intérêt ou de curiosité, ou même d’aventure », a conseillé Markey. Elle a suggéré d’essayer un nouveau fruit ou légume chaque fois que vous achetez des produits.

Suivre un régime est une forme de désordre alimentaire et peut augmenter le risque de troubles de l’alimentation, des maladies mentales graves qui sont en augmentation. Ainsi, abandonner la mentalité alimentaire du tout ou rien peut améliorer notre nutrition et nous bénéficier de manière plus profonde.

“Non seulement un régime est inefficace, mais il est en fait très négatif en termes de santé mentale et physique”, a déclaré Markey. “Lorsque nous considérons la nourriture comme quelque chose à éviter ou même à craindre, nous cessons d’en profiter, et cela peut avoir des conséquences vraiment dévastatrices, non seulement sur nos habitudes alimentaires, mais aussi sur notre santé mentale.”

Donc, si nous voulons pointer du doigt les coupables à cette époque de l’année, nous devrions viser directement culture diététiquequi a insinué que la nourriture délicieuse est quelque chose à éviter ou à manger uniquement comme un soi-disant repas de triche ou un plaisir coupable.

Cette approche étroite de la nutrition est imparfaite et contre-productive : « Nous ne devrions jamais nous sentir coupables d’aimer certains aliments. La nourriture est censée être agréable, avoir bon goût et fournir des nutriments. Les seuls aliments que vous devez éviter sont ceux auxquels vous êtes allergique, ceux pour des raisons médicales et ceux que vous n’appréciez pas », a déclaré Spence.

Rejeter les messages de culpabilité et de restriction peut également bénéficier à nos relations et à notre communauté. La façon dont nous parlons et agissons autour de la nourriture affecte non seulement notre propre bien-être mais aussi celui de ceux qui nous entourent, comme nos enfants, nos amis ou nos collègues. “En repoussant tous ces messages sur la culture diététique, nous pouvons contribuer à changer les normes”, a ajouté Markey.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’un trouble de l’alimentation, le Alliance nationale pour les troubles de l’alimentation fournit des ressources et des références.