Vous avez de la place dans vos bagages ? Les voyageurs aériens sont payés pour transporter des colis

Si vous ne prenez que des bagages à main la prochaine fois que vous voyagez, Shelvie Fernan veut parler. Elle achètera votre capacité de bagages enregistrés et vous paiera jusqu’à 1 400 $ pour cela.

Fernan est le PDG et cofondateur de Fly and Fetch, une startup basée à Edmonton qui vise à être la prochaine grande entreprise d’économie partagée à perturber un secteur commercial traditionnel, similaire à ce qu’Uber a fait dans l’industrie du transport.

Fernan cible le courrier aérien.

“Moi et mon équipe piratons le transport maritime international en embauchant des voyageurs pour transporter des colis pour nous plutôt que d’utiliser du fret aérien”, a déclaré Fernan, qui achète les bagages enregistrés inutilisés des passagers des compagnies aériennes pour transporter des colis vers des endroits éloignés depuis 2019.

Ce faisant, Fernan peut offrir des expéditions outre-mer moins chères que les messageries traditionnelles, ce qui, selon elle, est un service important pour les Canadiens philippins comme elle qui envoient fréquemment des articles à destination et en provenance des Philippines.

Victoria Celi, à gauche, et Shelvie Fernan, à droite, sont les fondatrices de Fly and Fetch, une entreprise basée à Edmonton qui paie les voyageurs pour qu’ils transportent du fret aérien dans leurs bagages enregistrés. (Voler et chercher)

“Un jour, j’ai réalisé que nous n’utilisions pas vraiment FedEx parce que c’est trop cher, ou DHL, parce que nous recherchons simplement des amis et de la famille qui rentrent chez nous. Nous faisons cela depuis des décennies”, a déclaré Fernan.

Pâte de crabe et chaussures de mariage

Precious Simpao, superviseure de restaurant à Red Deer, en Alberta, a utilisé le service plus de 10 fois pour s’expédier des articles depuis Manille : bijoux, cosmétiques, robes et même quelques pots de pâte de crabe.

“J’avais cette envie … c’est un avant-goût de la maison, c’est pourquoi.”

Precious Simpao et son mari, Justin, ont utilisé Fly and Fetch pour expédier leurs alliances et chaussures de mariage des Philippines au Canada. (Précieux Simpao)

L’année dernière, Simpao a envoyé un smartphone à son père aux Philippines. Il est arrivé en trois jours et lui a coûté 37 $ pour l’envoyer d’Edmonton.

Coût de la vie a comparé le prix d’envoi d’un iPhone 13 dans une enveloppe matelassée en utilisant l’un des quatre services de messagerie traditionnels : Purolator, FedEx, DHL et UPS.

Envoyer le colis dans le même laps de temps de Calgary à Manille coûterait entre 175 $ et 500 $.

Pourquoi est-ce si cher d’expédier des choses?

Tout se résume à des frais généraux, et le transport maritime international en a beaucoup: des vitrines où les clients peuvent déposer des colis, des entrepôts pour trier et stocker le courrier, des camionnettes de livraison pour ramasser et déposer des colis, la hausse des prix du carburant et des avions, qui sont très chere.

“La dernière fois que j’ai vérifié, un gros avion cargo comme un Boeing 747 allait vous coûter environ 300 millions de dollars”, a déclaré Thomas Goldsby, expert en logistique et professeur au Haslam College of Business de l’Université du Tennessee à Knoxville.

En 2022, FedEx était exploitation de 697 avions.

Thomas Goldsby est professeur de logistique au Haslam College of Business de l’Université du Tennessee à Knoxville et codirecteur de faculté pour son Global Supply Chain Institute. (UTK)

“Les avions sont très chers, les installations sont chères et toutes les personnes que vous devez employer pour entretenir et faire fonctionner cet équipement, très chères. Et vous avez donc une proposition de coût fixe très lourde devant vous”, a déclaré Goldsby.

Mais avec un modèle de crowdshipping comme Fly and Fetch, la plupart de ces coûts fixes peuvent être éliminés de l’équation. Les expéditeurs déposent et les voyageurs récupèrent au domicile des employés, appelés «hubs», ce qui élimine le besoin pour l’entreprise de payer le loyer et les services publics sur des sites physiques.

Ainsi, que vous voyagiez à Manille en affaires ou en classe économique, l’offre est la même : de 125 $ à 1 400 $, selon la distance parcourue et le montant que vous êtes prêt à payer.

C’est ce qu’on appelle le crowdshipping

Le modèle Fly and Fetch, connu sous le nom d’expédition participative ou crowdshipping, est nouveau au Canada, mais a déjà été essayé dans d’autres juridictions avec plus ou moins de succès.

Start-up européenne PiggyBee a été l’un des premiers à apparaître en 2012, suivi de l’application américaine AirWayBill. Les deux ont depuis plié.

Cependant, certains ont trouvé le succès.

Roadie, qui associe les chauffeurs de la gig-economy aux livraisons dans des endroits où ils voyageaient déjà, continue de se développer. L’entreprise attiré l’attention en 2015 pour avoir utilisé la chaîne de petit-déjeuner américaine Waffle House comme lieu de rencontre neutre pour les chauffeurs et les expéditeurs. UPS a acheté l’entreprise pour un montant non divulgué en 2021.

Lisez les petits caractères

Il n’y a aucun règlement ou loi sous Transports Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui empêche les passagers des compagnies aériennes de transporter des articles pour d’autres personnes dans leurs bagages enregistrés – à moins qu’ils ne soient interdit ou illégale.

Dans une déclaration par courriel, un porte-parole a déclaré que l’ASFC “est consciente que le fait que des amis ou des membres de la famille expédient des marchandises au Canada par l’intermédiaire de voyageurs internationaux n’est pas une pratique rare”, mais les voyageurs sont responsables de se conformer à toutes les exigences douanières, y compris le paiement des droits et taxes.

Coût de la vie8:45La croissance de l’expédition de colis en crowdsourcing

Un autre problème que l’ASFC a signalé, tout comme Alfred Chase – directeur de la conformité pour Border Brokers – est qu’un voyageur transportant des articles pour d’autres pourrait être interprété comme un « transporteur commercial » et être obligé de laisser les marchandises à la douane de l’aéroport jusqu’à ce qu’elles soient dédouanées. par les voies normales.

Dans un e-mail, Chase a déclaré que les voyageurs peuvent également faire face à des amendes pour avoir transporté sans le savoir des marchandises d’une valeur supérieure à 2 000 dollars, ou pour avoir transporté l’un des “milliers de types de marchandises différents contrôlés par neuf ministères différents”, au-delà de l’exclusion évidente des articles contrôlés comme les armes à feu.

Chase a ajouté que même quelque chose d’aussi simple que de manquer un certificat d’inspection de la viande sur une seule boîte de ragoût de bœuf pourrait entraîner une pénalité de 500 $.

“Certaines personnes verront cela comme un gain rapide ou une réduction sur leurs frais de vacances et ne penseront pas aux répercussions en cas de problème. Il y a une raison pour laquelle les aéroports vous demandent de ne pas transporter le sac de quelqu’un d’autre.”

Fly and Fetch emballe les articles des clients non scellés dans des boîtes en carton, que les passagers des compagnies aériennes emportent ensuite sur leurs vols en tant que bagages enregistrés. (Voler et chercher)

Fernan a déclaré que son entreprise veille à ce que les voyageurs ne transportent pas d’articles d’une valeur supérieure à la limite autorisée et n’expédie pas d’articles interdits ou restreints comme le tabac, l’alcool, les drogues contrôlées, les armes ou les devises de plus de 10 000 $.

De plus, a-t-elle dit, les colis des expéditeurs sont transportés non scellés afin que les voyageurs puissent inspecter chaque article qu’ils emportent sur leur vol et refuser tout ce qu’ils ne veulent pas apporter.

Avec Fly and Fetch, tout est emballé dans une boîte en carton, séparé des objets personnels comme le dentifrice et les sous-vêtements. Les voyageurs déposent les cartons dans la zone des bagages et prennent leur vol.

Mais les passagers ne seront pas payés tant qu’ils n’auront pas retiré les boîtes du carrousel à bagages et ne les auront pas remises à un employé de Fly and Fetch qui les rencontrera à l’aéroport.

Fly and Fetch emballe ces boîtes à ras bord – le poids maximal autorisé pour un seul bagage enregistré, généralement 23 kilogrammes. Lors de vols internationaux, la plupart des compagnies aériennes permettent aux passagers d’enregistrer gratuitement deux bagages.

Goldsby pense que c’est ainsi que l’entreprise est capable de maintenir des prix bas et de réaliser des bénéfices – elle a trouvé une échappatoire qui permet aux voyageurs de profiter pleinement du coût de leur billet d’avion.

Le secteur du fret aérien en croissance

Selon un nouveau rapport de Deloittele volume de fret aérien chargé et déchargé au Canada pourrait augmenter de près d’un million de tonnes d’ici 2025. L’étude suggère également que les aéroports, les compagnies aériennes et les entreprises de livraison mondiales du Canada devront investir dans l’infrastructure logistique pour répondre à la demande croissante de transport maritime international. .

Voyant l’opportunité, Fly and Fetch augmente ses points de dépôt canadiens et élargit ses itinéraires. Mais même s’il est capable de saper la concurrence, Dejan Markovic de Deloitte n’est pas convaincu que le crowdshipping puisse un jour remplacer les méthodes d’expédition traditionnelles.

“Cela ne fera probablement pas beaucoup de dégâts”, a déclaré Markovic, le chef national de l’aviation de la société. “En ce qui concerne les géants de l’expédition – les FedEx, les Purolators du monde – ce sont des Goliath, n’est-ce pas? Ils ont une tonne de produits, une tonne de demande et beaucoup de capacité également.”

Fernan a dit qu’elle avait quelque chose que ces “géants du transport maritime” n’ont pas. Quelque chose qu’elle croit est plus important.

“La communauté philippine, nous sommes très proches d’eux et ils se sentent un peu attachés à nous parce que ce n’est pas que transactionnel”, a-t-elle déclaré.

“Par exemple, j’ai demandé à mon père de nous livrer un colis d’Edmonton à Red Deer. Je me disais : ‘Pouvez-vous simplement le déposer là-bas ? Parce que c’est comme un cas spécial pour nous.'”

Lorsque son père a déposé le colis, le client l’a invité à dîner et ils ont fini par traîner pendant des heures.