Vous avez commencé "Prendre la gouvernance au sérieux": Lt gouverneur à Arvind Kejriwal

La bagarre entre le gouvernement élu de Delhi et son gouverneur nommé par le Centre dirigé par le BJP s’est intensifiée aujourd’hui alors que VK Saxena a invité le ministre en chef Arvind Kejriwal à “discuter des problèmes jusqu’à la corde”. Mais la piqûre qui accompagnait l’invitation n’a pas été manquée. “D’emblée, je voudrais exprimer ma gratitude pour le fait que vous avez commencé à prendre au sérieux la gouvernance de la ville et que vous êtes entré dans les subtilités des lois et des lois sur les dispositions constitutionnelles qui décrivent le système d’administration à plusieurs niveaux” à Delhi, le lieutenant-gouverneur a écrit.

M. Kejriwal a répondu rapidement, soulignant le “sarcasme” et a indiqué que de nombreux ministres en chef du BJP, en plus du Premier ministre Narendra Modi et du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, faisaient campagne à l’époque.

Recd une lettre aujourd’hui de Hon’ble LG m’invitant à des discussions sur diverses questions. Je chercherai certainement sa convenance et je le rencontrerai bientôt. Mais… Ma réponse à sa lettre pic.twitter.com/Qgdb768XMW – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 9 janvier 2023

Il a également écrit que le système de réunions régulières entre le ministre en chef et le lieutenant-gouverneur a été interrompu depuis octobre après que M. Kejriwal a exprimé son “incapacité à se rencontrer en raison de votre préoccupation pour l’Assemblée de l’État et les élections municipales”.

La lettre est arrivée deux jours après que M. Kejriwal l’a accusé de prendre des décisions “illégales” et “inconstitutionnelles” sur des sujets sur lesquels il n’a “aucun pouvoir”.

“Des choses étranges se produisent dans la gouvernance de la capitale de l’Inde”, avait écrit M. Kejriwal au lieutenant-gouverneur un jour après une bagarre massive au corps civique de Delhi au sujet de la nomination d’un président temporaire et de 10 échevins par M. Saxena.

Le parti Aam Aadmi a soutenu que la nomination des échevins devait se faire en consultation avec le gouvernement et au lieu du membre le plus ancien du conseil, M. Saxena avait nommé un membre du BJP comme président temporaire.

La bagarre, où les chaises ont volé et les tables ont été lancées, avait mis un terme à l’élection du maire de Delhi, qui devait avoir lieu ce jour-là.

Dans un tweet, M. Kejriwal avait qualifié la décision de M. Saxena d'”inconstitutionnelle”.

Il avait également accusé le lieutenant-gouverneur d’avoir un contrôle total sur la bureaucratie et affirmé que les fonctionnaires suivaient des ordres “illégaux”, car ils avaient “tous très peur des conséquences” d’un refus.

“Le gouvernement élu par le peuple avec une telle majorité écrasante est devenu inutile”, lit-on dans la lettre.