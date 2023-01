Vous avez besoin d’un meilleur stockage de maquillage pour désencombrer ce comptoir de salle de bain désordonné

Le maquillage est transformateur pour de nombreuses personnes – c’est une forme d’expression, de soins personnels et une énorme activité pour les maquilleurs et les influenceurs. Ils sont même pratiques pour les maquillages occasionnels comme moi – et je ne les porte que de temps en temps. Quand j’ai commencé, je n’avais pas besoin d’organisateur de maquillage car je n’avais pas beaucoup de produits avec lesquels travailler. Mais lorsque j’ai commencé à acheter et à tester du maquillage, j’ai rapidement eu un gros problème d’organisation. C’est à ce moment-là que j’ai su que l’achat d’un organisateur de maquillage était la clé pour que tout soit en ordre. Si vous êtes dans la même situation, il est probable que vous ayez également besoin d’un organisateur de stockage de maquillage.

Ne vous inquiétez pas, nous vous proposons une sélection d’organisateurs de maquillage pour votre collection de cosmétiques qui conviendront à tous les budgets et à tous les styles.

Cette trousse de maquillage est transparente et aura fière allure sur n'importe quelle coiffeuse. Il se décline en rose, bronze glow, bijou noir, paillettes, violet, tie-dye et transparent. Il dispose de sept tiroirs, quatre minuscules et trois grands, ce qui le rend adapté aux cosmétiques, tels que les palettes à ranger. Il y a même un support de maquillage séparé avec 16 espaces pour les produits, y compris les rouges à lèvres et les pinceaux.

Pouvoir faire pivoter votre maquillage et trouver ce que vous cherchez est bien mieux que d'avoir un étui statique. L'organisateur de maquillage à 360 degrés à 27 compartiments d'Ameitch a une hauteur réglable pour accueillir non seulement des flacons de beauté plus petits, mais également des flacons plus grands tels que des parfums. Il mesure environ 15 pouces de haut et ne prend pas beaucoup de place, ce qui facilite et accélère l'application du maquillage.

Les personnes qui préfèrent les designs simples apprécieront cet organisateur de maquillage. L'organisateur de maquillage Stori vanity dispose de six compartiments transparents pouvant contenir des pinceaux de maquillage, un emplacement, un rouge à lèvres, un fond de teint et d'autres produits. En utilisant une conception inclinée, les produits plus grands sont disposés à l'arrière, tandis que les articles plus petits peuvent être conservés plus près de l'avant pour un accès facile.

Le DreamGenius est une bonne option si vous recherchez un énorme organisateur de beauté empilable. Conçu pour résister aux chocs ou aux chutes, il comprend quatre composants distincts qui peuvent être verrouillés ou détachés. De plus, cet organisateur est livré avec un rembourrage noir que vous pouvez utiliser pour recouvrir vos organisateurs et le protéger de tout déversement de maquillage.

Il est portable, peu coûteux et disponible dans une variété de couleurs. L'étui de train de voyage Relavel est un organisateur durable avec des compartiments amovibles pour tous vos cosmétiques, produits de soins de la peau et autres accessoires. Cet étui est doté d'une doublure en nylon et d'un design imperméable, antichoc et anti-usure garantissant que vos produits de beauté restent en sécurité, peu importe où vous voyagez.

L'organisateur de cosmétiques empilable Stori Audrey dispose de deux tiroirs et peut contenir une variété de produits cosmétiques, y compris des palettes de maquillage, des soins de la peau et d'autres produits de beauté essentiels. En plus d'être facile à nettoyer et transparent, le matériau est composé d'acrylique robuste qui peut résister à tout accident mineur.

Autres organisateurs de stockage de maquillage que j’ai aimés

: C’est un sac polyvalent qui peut être utilisé avec une large gamme de tenues grâce à sa conception simple. Afin de protéger à la fois vos produits et le sac lui-même, la trousse de toilette en cuir exécutif de Royce New York présente un extérieur en cuir avec une garniture intérieure en velours. Les fermetures à glissière à double sens facilitent l’accès à vos cosmétiques et il y a des boutons magnétiques à l’extérieur que vous pouvez détacher si vous souhaitez ajouter du maquillage supplémentaire à l’intérieur.

: Avec un grand miroir et des sections coulissantes, cette mallette de train Caboodles est un excellent moyen de garder une trace de tous vos effets personnels. Et il y a une fermeture à loquet pour garder votre maquillage en toute sécurité.

Comment j’ai choisi les meilleurs contenants

Nous avons tous des exigences différentes en matière de stockage de maquillage. Au fur et à mesure que votre collection de maquillage s'agrandit, vous aurez peut-être besoin d'un organisateur de cosmétiques plus substantiel. En conséquence, j'ai utilisé ma propre expérience en matière d'organisation de produits de beauté, de recherche et d'enthousiasme pour le maquillage pour sélectionner ces organisateurs de maquillage. Les facteurs suivants ont influencé ma décision :

Prix

Matériel

Réputation

Capacité

FAQ sur le stockage du maquillage

Ai-je besoin d’un organisateur de maquillage? Si vous êtes arrivé jusqu’ici, c’est probablement parce que vous savez déjà que vous avez besoin d’un organisateur. Mais pour être sûr, considérez votre collection de maquillage actuelle ainsi que ce qu’elle pourrait être dans un avenir prévisible. Si vous avez tendance à stocker du maquillage, vous voudrez investir dans un organisateur de maquillage.