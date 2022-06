Vous avez besoin d’un ami de film d’horreur pour une vie plus effrayante et moins solitaire

Donc, cela signifiait quelque chose pour moi quand une camarade de classe nommée Angie a suggéré que nous nous rencontrions pour voir « Let the Right One In » au cinéma de seconde diffusion de la ville. Ce n’était pas un choix naturel pour un rendez-vous entre amis: se blottir dans le noir et regarder l’histoire d’un vampire de la taille d’un enfant piégeant un jeune garçon dans l’esclavage émotionnel. Même le théâtre était étrange, son hall rempli d’animatroniques grandeur nature bourdonnantes et bourdonnantes qu’il fallait passer devant pour se rendre au box-office.

Mais Angie semblait excitée, et j’ai dit oui, essayant de ne pas espérer que ce serait plus qu’une chose ponctuelle. Après avoir obtenu nos billets, nous nous sommes installés avec du pop-corn et des sodas bon marché, et alors que les lumières diminuaient dans le théâtre, Angie s’est penchée et m’a chuchoté à l’oreille une fête d’Halloween sur le thème de « Twin Peaks » qu’ils prévoyaient d’organiser et un slasher classique film que nous devrions voir ensemble bientôt. Je voyais l’avenir se dérouler devant moi : plus effrayant, moins solitaire.

Beaucoup de gens détestent les films d’horreur, mais pas moi. En fait, je me retrouve souvent à forcer mes amis et mes proches à regarder quelque chose de plus effrayant qu’ils ne le souhaiteraient, juste pour l’entreprise. C’est une différence de philosophie autant qu’une différence de goût. Les négationnistes de l’horreur prétendent souvent qu’il n’y a rien de valable émotionnellement dans l’expérience d’avoir peur. Je ne suis pas d’accord. Quand j’ai regardé pour la première fois « La dernière licorne » (un film d’horreur se faisant passer pour un dessin animé pour enfants) à l’âge de 8 ans, l’image d’une harpie nue dévorant une sorcière a été gravée dans mon cerveau, mais il en a été de même pour la réalisation que les conditions qui ont créé la harpie également autorisé pour la licorne. L’existence de l’horreur est inévitablement proche de l’existence d’une possibilité merveilleuse.

Rencontrer une autre personne qui aime l’horreur autant que moi, c’est comme rencontrer un compagnon de voyage de mon pays d’origine alors que je suis coincé dans un endroit lointain et étrange. Il y a un frisson de reconnaissance, un sentiment d’union immédiate. Bien sûr, je peux regarder des films d’horreur toute seule – et je le fais souvent, car mon mari ne les aime pas – mais choisir d’avoir peur avec une autre personne signifie choisir d’être vulnérable ensemble, ce qui crée un lien qui ne peut pas être reproduit toute autre manière.

Angie et moi avons construit notre amitié sur le cinéma d’horreur de tous types et de toutes qualités, de David Cronenberg à David Lynch en passant par chaque épisode de « The Purge ». Nous avons reculé devant l’horreur corporelle dans « Goodnight Mommy » (lèvres scellées avec de la superglue ; un cafard rampant dans la bouche de quelqu’un) et avons célébré quand le mauvais petit ami de Florence Pugh dans « Midsommar » a été brûlé vif à l’intérieur d’un ours. Mais ce n’était pas seulement les films que nous aimions. C’était le fait que lorsque nous les regardions ensemble, notre appréciation mutuelle amplifiait leur force. Les films d’horreur expriment que le monde est horrible et que la chose la plus horrible de toutes est simplement que nous sommes vivants et fragiles et destinés à la mort. Il n’y a aucune protection contre cela, aucun autre moyen de sortir de cette vie. Les gens que vous aimez tomberont malades – peut-être que vous le ferez. La violence sera faite par des inconnus charismatiques et, pire encore, par des amants et des amis. Mais partager cette compréhension avec quelqu’un rend le monde, peut-être paradoxalement, moins effrayant. Vous ne pouvez pas défaire ce qui est terrible dans l’univers, mais vous pouvez vous y opposer ensemble.