« Vous avez affaire à des fous fous », déclare Trump à ses partisans après une inculpation explosive

Donald Trump s’est mobilisé contre les accusations de crime pour mauvaise gestion de documents classifiés.

Trump s’est rallié en Géorgie et en Caroline du Nord.

Il brigue un second mandat à la présidence des États-Unis.

Donald Trump a dénoncé samedi le système judiciaire américain « corrompu », s’en prenant un jour après que les procureurs fédéraux l’ont inculpé de multiples accusations de crime dans un développement explosif lors de la course à l’élection présidentielle de 2024.

Les 37 chefs d’accusation – publiés vendredi et axés sur sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés – ont placé l’ancien président sous le coup d’un jugement juridique bien plus sévère que les accusations de faute personnelle, politique et commerciale qu’il a largement surmontées dans le passé .

Et cela prépare également le terrain pour une course à la Maison Blanche comme aucune autre avant elle, le ministère de la Justice du président américain Joe Biden poursuivant la poursuite du favori incontesté pour la nomination républicaine.

Trump a comparu devant deux conventions républicaines d’État – d’abord en Géorgie, puis en Caroline du Nord – et s’est élevé contre ce qu’il a appelé une attaque juridique injuste contre lui.

Trump a déclaré lors de sa comparution à Greensboro, en Caroline du Nord :

Vous avez affaire à des fous fous.

« L’inculpation sans fondement de moi par le département de l’injustice armé de l’administration Biden restera parmi les abus de pouvoir les plus horribles de l’histoire de notre pays », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée à Columbus, en Géorgie, Trump a déclaré à la foule qu’il était poursuivi en justice parce qu’il se présentait pour un second mandat à la Maison Blanche.

« C’est pourquoi ils le font, si je ne le faisais pas, il n’y aurait pas de chasse aux sorcières, il n’y aurait pas d’acte d’accusation », a-t-il déclaré à ses partisans.

Les deux événements sont survenus quelques jours seulement avant que Trump ne comparaisse devant un tribunal fédéral à Miami pour répondre des accusations d’explosifs qu’il a mises en danger pour la sécurité nationale américaine en conservant délibérément des informations classifiées de la défense, en conspirant pour entraver la justice, en dissimulant des documents par corruption et en faisant de faux déclarations.

Les accusations, portées par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, entraînent chacune jusqu’à 20 ans de prison.

Trump a déjà répondu à l’acte d’accusation avec une série de messages sur sa plateforme Truth Social et une déclaration vidéo, qualifiant Smith de « dérangé » et de « haineux de Trump » et qualifiant l’accusation d’ingérence électorale orchestrée par Biden et sa campagne.

Il a dit:

Ils viennent après moi parce que maintenant nous menons à nouveau largement les sondages contre Biden.

Jusqu’à présent, la réponse de nombreux républicains – y compris certains des rivaux de Trump à l’investiture du parti – a été de se rallier derrière l’ancien président et d’amplifier son sentiment d’indignation.

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui a eu une relation en dents de scie avec Trump, a déclaré que l’acte d’accusation marquait un « jour sombre » pour les États-Unis.

« Moi et tous les Américains qui croient en l’État de droit, nous soutenons le président Trump », a déclaré McCarthy.

Et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, considéré comme le challenger le plus viable de Trump pour l’investiture républicaine, a fait écho aux affirmations d’un ministère de la Justice « armé ».