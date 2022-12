Vous avez adoré “Mercredi” sur Netflix ? Diffusez ces films et émissions de télévision sur la famille Addams

Maintenant que vous avez regardé mercredi, le spin-off de la famille Addams de Tim Burton sur Netflix, vous pourriez se retrouve à manquer Mercredi Addams et le reste de son clan excentrique. Heureusement, il y a beaucoup de fourrage pour la famille Addams pour vous tenir jusqu’à la saison 2 de mercredi. (La le spectacle est un tel succès monstre — il doit y avoir une saison 2, non ?)

La famille loufoque qui est née avec Charles AddamsLes dessins animés new-yorkais sont un incontournable de la culture pop depuis plus de 50 ans, apparaissant dans des émissions de télévision, des films, des jeux vidéo, des bandes dessinées, une comédie musicale mettant en vedette Nathan Lane et Bebe Neuwirth et, bien sûr, de nombreuses marchandises. Toutes les bouffonneries d’Addams qui sont apparues à l’écran au fil des ans ne sont pas disponibles en streaming maintenant, mais elles le sont.

La famille Addams (émission télévisée classique de 1964 à 1966)

Claquer des doigts. Il s’agit de la série télévisée emblématique qui a été diffusée à l’origine sur ABC, apportant Morticia, Gomez, Wednesday, Pugsley, Fester, Lurch et la fidèle main désincarnée Thing dans les salons du monde entier. Il a duré deux saisons et a lancé une longue série de divertissements pour la famille Addams.

Famille Addams (série de dessins animés 1973-1975)

Les enfants qui ont grandi dans les années 70 se souviendront de ce dessin animé de Hanna-Barbera Productions sur NBC. Il a fallu aux Addams non conventionnels un road trip à travers le pays, et ils ont semé le chaos à peu près partout où ils allaient.

Halloween avec la nouvelle famille Addams (spécial télévisé de 1977)

Les acteurs de la série originale – John Astin, Carolyn Jones, Ted Cassidy, Jackie Coogan, Lisa Loring et Ken Weatherwax – se réunissent pour cette célébration de manigances effrayantes. Regardez l’épisode complet ci-dessous sur YouTube ou regardez-le sur Prime Video.

La famille Addams (film de 1991)

Ce film met en vedette Anjelica Huston dans le rôle de la matriarche Morticia Addams et Raul Julia dans le rôle de son mari bien-aimé Gomez. Une jeune Christina Ricci – qui apparaît dans le mercredi de Netflix en tant que maman de dortoir “normie” de la Nevermore Academy – joue le rôle de sa fille mercredi, avec Jimmy Workman dans le rôle de Pugsley. Christopher Lloyd joue Fester, l’oncle perdu depuis longtemps de la famille, effrayant mais adorable, de retour du Triangle des Bermudes.

Les valeurs de la famille Addams (film de 1993)

Les frères et sœurs Wednesday et Pugsley Addams ne sont pas très heureux de l’arrivée du nouveau petit frère Pubert dans cette suite de La famille Addams mettant en vedette la même équipe que le film de deux ans plus tôt. Cette fois, oncle Fester a un nouvel amour en quête d’or, la nounou Debbie, interprétée par Joan Cusack.

Réunion de famille Addams (film de 1998)

Le clan Addams reçoit une invitation à une réunion de famille, mais il devient vite évident qu’ils ont été unis avec la mauvaise couvée. Cette entrée dans la franchise met en vedette Tim Curry dans le rôle de Gomez et Darryl Hannah dans le rôle de Morticia.

La famille Addams (film d’animation 2019)

La première comédie animée sur la famille Addams déplace le clan coloré vers les banlieues fades. Il présente les voix d’Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Snoop Dogg, Bette Midler et Allison Janney.

La Famille Addams 2 (film d’animation 2021)

Dans cette suite du film de 2019, Morticia et Gomez sont bouleversés par le fait que leurs enfants grandissent et sont accros au “temps de cri”. Ils quittent donc leur manoir effrayant et se lancent dans un road trip dans un camping-car de style victorien pour créer des liens familiaux. Des aventures enchevêtrées s’ensuivent, naturellement.