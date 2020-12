Le NYPD a dévoilé un nouveau robot ressemblant à un chien qu’il utilisera pour lutter contre le crime et «sauver des vies», mais certains internautes voient le gadget comme une autre étape vers la tyrannie de la haute technologie, rappelant les dystopies de «RoboCop» à «Black Mirror» ».

Surnommé le «Digidog», le service de police de la ville de New York a présenté son nouvel automoton K-9 aux médias locaux plus tôt cette semaine, se vantant de son système d’intelligence artificielle sophistiqué et d’une série de caméras et de capteurs, qui peuvent être utilisés pour obtenir un gros plan en temps réel examinez les situations dangereuses avant d’envoyer des officiers en chair et en os.

«Ce chien va sauver des vies, protéger les gens et protéger les agents et c’est notre objectif», L’inspecteur de l’unité d’intervention de l’assistance technique du NYPD, Frank Digiacomo, a déclaré à ABC7 New York.

Développé par la société de robotique Boston Dynamics, le robodog pèse 70 livres, peut fonctionner à une vitesse maximale de plus de trois miles par heure et peut même escalader des escaliers avec ses appendices métalliques. Bien qu’il puisse utiliser un système d’IA pour naviguer dans des environnements complexes, l’appareil est principalement exploité par télécommande, pour le moment.

Malgré la confiance du ministère dans son nouvel outil, de nombreux internautes avaient des doutes quant à la technologie, voyant des parallèles troublants avec des dystopies fictives, dans lesquelles des robots de police automatisés rendent justice sur place au moyen d’un algorithme.

Black Mirror dans la vraie vie … le voici! pic.twitter.com/1N18xO7Agf – Israël (@IsraelDLazo) 11 décembre 2020

C’est le premier pas vers le Mechanical Hound de Fahrenheit 451. pic.twitter.com/6w8pLlkfiz – Runa Dobie Pup (@Runa_Pup) 11 décembre 2020

«Le robot est si efficace qu’il n’a même pas besoin de crier« mains en l’air »avant d’exécuter sommairement un suspect non armé,» un commentateur plaisanté. «Ensuite, son logiciel embarqué sophistiqué jette de manière préventive les affaires civiles de la famille survivante.»

Un autre observateur, quant à lui, s’est demandé si la machine était «Piratable», tandis que certains ont exprimé des préoccupations plus réalistes concernant le coût du chien robotique, qui coûte 74 500 $ la pop.

est-ce piratable? de Boston Dynamic? alors ça commence. – Will $ (@MunnyWhiskey) 11 décembre 2020

Combien cela-a-t-il coûté? Saviez-vous que les populations d’abris de New York ont ​​atteint 20 000 personnes cette semaine? – Jon Ben-Menachem (@jbenmenachem) 11 décembre 2020

Defund la police. Ils n’ont pas besoin de jouets coûteux comme celui-ci. – Eschatologist (nom temporaire) (@ pigfilth1) 11 décembre 2020

Alors que le NYPD n’a jeté qu’un regard rapproché sur le Digidog plus tôt cette semaine, le département aurait déjà déployé le « bot », l’utilisant pour répondre après une fusillade à Brooklyn en octobre. La police de l’État du Massachusetts a également testé le chien lors de procès, selon des documents obtenus l’année dernière par l’American Civil Liberties Union of Massachusetts et une filiale de Boston NPR, bien que toutes les façons dont il a été utilisé restent floues.

Initialement nommé « Place » par une équipe de développement de Boston Dynamics, le chien-robot a été mis en vente plus tôt cette année, avec des unités disponibles pour toute entreprise – ou agence gouvernementale – disposée à mettre de l’argent. Bien qu’un porte-parole de Boston Dynamics ait assuré que l’entreprise appliquerait une « Code d’utilisation » pour l’appareil – interdire « Pièces jointes d’armes » ou d’autres fonctions qui pourraient «Nuire ou intimider» personnes – cela n’a pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes concernant une utilisation abusive potentielle Un rachat majeur de Boston Dynamics par le groupe Hyundai Motor vendredi, en outre, pourrait soulever des craintes supplémentaires quant à l’orientation de la technologie de pointe et à la question de savoir si les nouveaux propriétaires chercheront à appliquer la même chose. « Code d’utilisation. »

