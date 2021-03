En fait, le vélo électrique est beaucoup plus facilement manœuvrable dans la circulation dense et les embouteillages, se faufilant là où d’autres véhicules motorisés auraient du mal à passer. Son moteur «Performance Line Speed» a un couple maximal de 85 Nm et une vitesse de pointe de 45 km / h. Toutes les commandes (alimentation, lumières, klaxon) sont situées sur le guidon. Les coureurs peuvent également utiliser une unité centrale avec un GPS et un écran tactile couleur.

Le fabricant français de vélos électriques Moustache rafraîchit son Friday 27 FS Speed, désormais disponible en deux versions, avec une ou deux batteries pour une autonomie accrue. Avec une vitesse de pointe de 45 km / h, il s’impose comme une véritable alternative aux motos – et même aux voitures – en zone urbaine. Officiellement classé comme cyclomoteur, les coureurs devront s’assurer qu’ils disposent d’une licence appropriée pour l’utiliser. Le modèle phare de la gamme est désormais le Moustache Friday 27 FS Speed ​​Dual, qui dispose de deux batteries pour une puissance totale de 1 125 Wh soit une autonomie d’environ 80 km. C’est plus que suffisant pour se déplacer en ville rapidement et en toute tranquillité au quotidien. Avec une vitesse maximale de 45 km / h, ce vélo électrique peut voyager aussi vite – sinon plus vite que – des motos ou même des voitures dans les centres-villes.

