Vous aurez peut-être besoin de réservations et de permis pour les excursions dans les parcs nationaux

Le tourisme des parcs nationaux est en plein essor. Mais une aventure idyllique dans les grands espaces peut être déraillée en négligeant un aspect important de la planification du voyage : les permis et les réservations à l’avance.

Certains des parcs les plus visités exigent que les gens réservent à l’avance pour accéder aux attractions populaires telles que les randonnées, les routes et les terrains de camping très fréquentés. Certains exigent des billets à l’avance pour une entrée complète au parc.

Cela signifie que les voyageurs ne peuvent pas nécessairement miser sur le fait de se présenter spontanément à un parc national et obtenir l’expérience qu’ils désirent. Si vous ne sécurisez pas ces documents, qui sont généralement gratuits mais peuvent entraîner des frais de traitement d’à peine 2 $, et vous pourriez même ne pas entrer. Étant donné que les réservations peuvent être très demandées, il est nécessaire de planifier à l’avance.

Les permis anticipés sont « l’une des choses les plus importantes qui manquent aux gens », a déclaré Mary Cropper, conseillère en voyages et spécialiste senior des États-Unis chez Audley Travel.

Les règles varient d’un parc à l’autre. Parfois, il peut y avoir des moyens de les contourner pour les voyageurs incapables d’en obtenir un à l’avance.