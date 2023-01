Vous aurez besoin d’yeux perçants pour repérer l’hélicoptère Mars de la NASA dans cette image Rover

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Le rover Perseverance de la NASA n’est pas seul dans le cratère Jezero sur Mars. Son compagnon surperformant, l’hélicoptère Ingenuity, continue de voler. Percy est un photographe passionné, mais il n’a pas pris beaucoup de photos d’ingéniosité insaisissable. Il y a un nouvel instantané de l’hélicoptère, mais il faudra toutes vos compétences en recherche d’images pour le trouver dans le paysage martien.

L’image provient de l’une des caméras montées sur mât du rover le 8 janvier, quelques jours seulement après que le giravion a effectué son 38e vol. La vue montre une large étendue rocheuse de Jezero ainsi que des traces de roues visibles laissées par le rover. Des dunes de sable ondulantes apparaissent au loin.

La dernière escapade aérienne d’Ingenuity l’a transporté à 363 pieds (110 mètres) à travers Mars pour un vol de repositionnement. L’équipe de l’hélicoptère s’efforce de le garder raisonnablement proche de Percy afin que les deux puissent rester en communication.

Au début, vous pourriez douter que Ingenuity soit vraiment dans l’image du rover. Gardez à l’esprit que le corps principal du giravion a à peu près la taille d’une boîte de mouchoirs. Développez la vue pour augmenter vos chances de trouver Ingenuity :

Toujours à la recherche? Voici un autre indice. La carte de la NASA des emplacements actuels du rover et de l’hélicoptère donne un bon aperçu du terrain martien. À en juger par la vue satellite, vous pouvez préciser où Ingenuity apparaît sur la photo.

Ingenuity est un créateur d’histoire qui représente le premier vol propulsé et contrôlé sur une autre planète. Il a pris l’air martien pour la première fois en avril 2021 et a longtemps survécu à sa durée de vie prévue. La NASA n’était pas sûre qu’elle volerait même une fois, mais maintenant elle a accumulé des dizaines de vols.

Toujours à la recherche? Voici:

Si vous agrandissez l’image et augmentez le contraste, vous pouvez distinguer les jambes inclinées et le corps carré d’Ingenuity.

Je parcours les images de Mars de Percy presque tous les jours, mais je n’ai pas remarqué l’hélicoptère jusqu’à ce que l’utilisateur de Twitter DejaSu l’a souligné. “Ingéniosité dans la vue la plus proche/meilleure que nous ayons vue depuis assez longtemps, en toute sécurité sur la zone d’atterrissage du vol 38 sur le côté d’une ondulation de sable peu profonde, ~ 280 m NNE”, a tweeté DejaSu.

Pour plus de plaisir, vous pouvez essayer l’image 3D aux yeux croisés de DejaSu en regardant les deux images, puis en croisant les yeux pour faire apparaître une version 3D. Je peux le faire fonctionner avec un effort de fatigue oculaire.

La NASA a reconnu la robotique longue distance de Percy et Ingenuity. “L’hélicoptère Mars et moi sommes plus proches l’un de l’autre que nous ne l’avons été depuis un moment, et devinez qui j’ai repéré se reposant sur une dune entre deux vols”, l’équipe Persévérance a tweeté mercredi.

Mars regorge de merveilles naturelles, d’un rocher qui ressemble à un chat à un falaise qui ressemble à un visage. Mais certains des objets les plus étonnants sont ceux que l’humanité a envoyés là-bas. Comme un hélicoptère. Sur Mars.