Vous aurez besoin de vaccins contre la grippe et la COVID-19 cet automne

Vaccins contre la grippe et la COVID-19 et programme élargi de vaccination contre le VRS attendus début octobre pour les personnes à risque

ONTARIO – Pour se protéger contre les maladies graves tout au long de la prochaine saison des maladies respiratoires, il est recommandé à chacun de se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 dès qu’ils sont disponibles.

À partir du début octobre, les vaccins contre la grippe seront disponibles pour les populations les plus vulnérables et prioritaires, notamment les personnes hospitalisées, le personnel hospitalier et les résidents et le personnel des maisons de soins de longue durée, suivis des personnes vivant dans des maisons de retraite et d’autres milieux collectifs et des personnes de 65 ans et plus.

À compter du 28 octobre, les médecins et les infirmières praticiennes, les pharmacies participantes et certains bureaux de santé publique pourront se faire vacciner gratuitement contre la grippe pour le grand public âgé de six mois et plus. Pour en savoir plus sur le vaccin contre la grippe cet automne, visitez le site Ontario.ca/grippe.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour permettre aux personnes de tous âges d’être plus facilement protégées cet automne et d’accéder aux soins dont elles ont besoin près de chez elles et au sein de leur communauté », a déclaré Sylvia Jones, ministre de la Santé, dans un communiqué de presse.

Il est sûr et pratique de recevoir les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe en même temps.

L’Ontario s’attend à recevoir les livraisons du vaccin mis à jour contre la COVID-19 du gouvernement fédéral d’ici le début octobre, après l’approbation de Santé Canada. Les premières doses sont prioritaires pour les populations à risque élevé et de plus amples détails seront fournis une fois que les doses auront été distribuées en Ontario.

À partir d’octobre, les familles avec des nourrissons et des enfants à haut risque jusqu’à 24 mois auront désormais accès au nouvelle vaccination contre le VRSBeyfortus, grâce au programme de prévention du VRS récemment élargi et financé par l’État. Les familles peuvent accéder à la vaccination Beyfortus par l’intermédiaire de leur prestataire de soins de santé, ainsi qu’en milieu hospitalier pour les nourrissons nés pendant la saison des maladies respiratoires 2024/25.

Les femmes enceintes ont également la possibilité de recevoir une dose unique d’Abrysvo pour protéger leur nourrisson de la naissance à six mois. Le programme de prévention du VRS a également été élargi cet automne pour inclure tous les résidents des maisons de retraite. Pour plus de détails sur le programme VRS, visitez le site Ontario.ca/rsv.

« En restant à jour dans ses vaccinations, tout le monde peut rester en bonne santé pendant cette saison de maladies respiratoires, surtout ceux qui ne peuvent pas se protéger, comme les jeunes enfants et les autres personnes qui ne peuvent pas être vaccinées », a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario. « Étant donné la forte augmentation des cas de coqueluche cette année, en particulier chez les enfants et les adolescents de 10 à 18 ans, il est particulièrement important que les parents et les tuteurs s’assurent que leurs enfants sont à jour dans leurs vaccins ainsi que dans les vaccins des femmes enceintes. »

Les vaccins en Calendrier de vaccination systématique de l’Ontario sont fournis gratuitement si vous répondez aux critères d’admissibilité. Si vous n’êtes pas sûr des vaccins que vous ou votre famille avez reçus ou auxquels vous êtes admissible, parlez-en à votre prestataire de soins de santé ou unité de santé publique.

Comme le recommande le Comité consultatif national de l’immunisation, les personnes devraient recevoir la formulation la plus récente du vaccin contre la COVID-19 à l’automne, car elle devrait offrir une meilleure réponse immunitaire contre les souches de la COVID-19 actuellement en circulation. Tous les détails sur la vaccination contre la COVID-19 cet automne seront disponibles sur le site Ontario.ca/COVID-19