Vous attraperez probablement COVID-19 encore et encore. Chaque tour sera-t-il plus doux?

À ce stade de la pandémie, vous avez probablement eu le COVID-19 au moins une fois. Peut-être deux fois. Peut-être même trois fois, comme certains malheureux Canadiens l’ont vécu pendant que ce virus évoluait pour devenir de plus en plus habile à nous infecter.

Il est clair que les réinfections de ce coronavirus sont la norme, tout comme celles derrière le rhume. Malheureusement, cela signifie également que les premières spéculations sur des épisodes uniques de COVID-19 offrant une immunité contre de futures infections ont depuis longtemps disparu.

Ce qui est plus flou, c’est à quelle fréquence vous pouvez être infecté par le SRAS-CoV-2 et si les futures infections seront toujours plus bénignes que la première, car le virus trouve un chemin dans notre corps encore et encore.

De manière rassurante, les scientifiques disent que pour la plupart des adultes en bonne santé – y compris ceux qui bénéficient d’une protection supplémentaire contre la vaccination – les infections au COVID-19 devraient être plus faciles à gérer à mesure que votre système immunitaire reçoit une formation répétée sur la façon de gérer cet agent pathogène particulier.

Une micrographie électronique à transmission du SRAS-CoV-2, isolée d’un patient. Les scientifiques disent que le virus est capable de réinfecter les humains encore et encore. Mais à quelle fréquence cela peut-il arriver et est-ce que cela semblera plus doux à chaque fois ? (Institut national des allergies et des maladies infectieuses)

“Votre première infection par COVID sera probablement – pas toujours mais probablement – la pire”, a déclaré le Dr Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses, professeur à la Dalla Lana School of Public Health de l’Université de Toronto.

“Et puis, à mesure que vous y êtes de plus en plus exposé, vous obtenez des protections de mieux en mieux.”

Les coronavirus frappent à plusieurs reprises

Après des mois, voire des années, à éviter complètement le virus, il peut être surprenant que COVID-19 puisse vous frapper plus d’une fois.

Au début de la pandémie, certains scientifiques ont émis des espoirs autour de l’immunité collective – que si suffisamment de personnes attrapaient le COVID-19 ou étaient vaccinées contre celui-ci, l’immunité collective contre l’infection atteindrait un seuil où le virus ne pourrait pas trouver de nouveaux hôtes humains.

Malheureusement, ce n’est pas facile avec un coronavirus.

Identifiés pour la première fois chez l’homme dans les années 1960, les virus de cette famille nous frappent probablement à plusieurs reprises depuis des siècles. Le SRAS-CoV-2 n’est que le petit dernier du quartier.

“Quatre de ces autres membres de la famille causent environ 30% de nos rhumes et ils nous réinfectent régulièrement”, a déclaré le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security à Baltimore.

“Nous avons tous eu plusieurs épisodes d’autres infections à coronavirus, et c’est là que ce virus se dirigeait toujours. Les réinfections ne sont donc pas une surprise.”

Ils étaient rares, cependant, tout au long de la première partie de la pandémie. Le SRAS-CoV-2 frappe encore et encore les gens à ce stade, deux ans et demi plus tard, en partie parce que nous lui donnons sa chance.

“Cela se serait produit beaucoup plus fréquemment si nous n’avions pas tous été à la maison et gardé nos distances”, a déclaré McGeer. “Ce n’est pas que le virus fait quelque chose de différent de ce qu’il aurait fait auparavant, c’est que nous nous comportons différemment.”

Les scientifiques disent que les réinfections étaient rares au cours des premières années de la pandémie, en partie parce que les gens restaient en grande partie à la maison, alors que plus de socialisation donne maintenant au virus une chance de se propager. (Marc-André Turgeon/CBC/Radio-Canada)

Ajoutez des variantes toujours plus contagieuses capables d’esquiver les soldats de première ligne de notre système immunitaire, et vous avez une recette pour des réinfections plus régulières. Ce qui n’est pas clair, c’est à quelle fréquence ce virus frappera.

Quatre coronavirus humains saisonniers étudiés depuis longtemps semblent capables de réinfecter les gens tous les 12 mois, selon une étude publiée dans Nature Medicine qui impliquait des scientifiques qui suivaient un groupe d’adultes en bonne santé pendant plus de 35 ans.

Mais contrairement à ce schéma saisonnier, le SRAS-CoV-2 reste erratique – plus une montagne russe constante qu’une grande poussée et une baisse au cours d’une année donnée.

Au Canada et dans de nombreux autres pays, une septième vague est en cours, alimentée par une autre sous-variante d’Omicron immunoévasive, BA.5. Cela se produit pendant les mois d’été – bien avant la saison typique du rhume et de la grippe – et peu de temps après les vagues précédentes provoquées par d’autres membres de l’arbre généalogique Omicron.

McGeer, comme de nombreux observateurs proches de COVID, ne sait toujours pas quel chemin ce virus prendra à long terme.

“Allons-nous probablement nous installer dans l’activité hivernale? Oui, éventuellement, mais peut-être pas avant un an ou deux”, a-t-elle déclaré. “Est-ce que c’est sûr qu’on va le faire ? Non.”

Les réinfections ne sont généralement pas pires que les premières

Ce dont plusieurs experts qui ont parlé à CBC News sont plus certains, c’est que les infections ultérieures au COVID-19 devraient sembler plus bénignes que la première. Cela ne signifie pas nécessairement une promenade dans le parc, mais au moins pas aussi rude que la première rencontre de votre corps avec ce virus.

“D’après toute la littérature que j’ai vue, lorsque les réinfections se produisent avec une fréquence croissante, elles ne sont généralement pas pires”, a déclaré Angela Rasmussen, virologue à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. “Et c’est exactement ce à quoi vous vous attendez, car c’est ainsi que fonctionne le système immunitaire.”

Il existe plusieurs façons d’entraîner votre système immunitaire à combattre ce virus plus rapidement et plus intelligemment. L’un est exposé directement au SRAS-CoV-2, qui s’accompagne de toutes les conséquences potentielles sur la santé d’une infection.

L’autre est de se faire vacciner, permettant à votre corps d’en savoir plus sur cet agent pathogène particulier sans faire face à ces risques. (Considérez cette option comme une leçon d’arts martiaux, plutôt que de la supprimer dans un combat de poing surprise.)

Erin Wilson, professeur de conditionnement physique et acteur à Halifax, a attrapé le COVID-19 à deux reprises – la première fois en décembre dernier et de nouveau en juillet. Les deux fois, le virus l’a durement frappée, entraînant de la fatigue, de la toux et une congestion thoracique, mais elle dit que la deuxième fois, elle s’est sentie un peu plus facile. (Mark Crosby/CBC)

Si vous êtes vacciné et attrapez le COVID-19, le virus pourrait encore passer par la première ligne de défense de votre système immunitaire – vos anticorps neutralisants – et se faufiler dans vos cellules, a déclaré Rasmussen.

“Immédiatement, vos lymphocytes T de mémoire de votre vaccination vont dire:” Whoa, j’ai déjà vu ce type; il est temps de sortir et de commencer à tuer ces cellules qui en sont infectées “”, a-t-elle expliqué.

En d’autres termes, un système immunitaire bien entraîné ne peut pas prévenir l’infection, mais il peut souvent la contrôler rapidement. Cela signifie qu’un envahisseur qui aurait déjà fait des ravages n’a tout simplement pas cette chance.

Jusqu’à présent, c’est l’expérience d’Erin Wilson, professeur de conditionnement physique et acteur à Halifax, qui a récemment attrapé à nouveau le COVID-19 après avoir été infecté pour la première fois en décembre dernier. (Elle est également vaccinée.)

Le premier tour l’a laissée épuisée et alitée pendant des jours, “complètement incapable”. Son prochain combat n’a pas été agréable – et plusieurs jours plus tard, elle luttait toujours contre la congestion thoracique, la toux et la fatigue – mais elle a remarqué que c’était un peu plus facile.

“La deuxième fois ne m’a pas autant assommé”, a déclaré Wilson.

Toutes les réinfections ne seront pas « bénignes »

Donc, si vous avez déjà traversé COVID-19 au moins une fois auparavant, devriez-vous faire fi de la prudence et l’attraper encore et encore ? Pas exactement.

Le virus ne traite pas tout le monde de la même manière, a souligné Adalja, de Johns Hopkins. “Ce que nous apprenons, c’est que toutes les deuxièmes ou troisièmes infections ne seront pas bénignes – et cela sera particulièrement vrai lorsque vous avez affaire à des populations à haut risque.”

Une étude portant sur les vétérans américains – qui sont pour la plupart des hommes plus âgés – ont constaté que les réinfections dans ce groupe semblaient entraîner un risque plus élevé de décès ou d’hospitalisation.

Le document, qui n’a pas encore été évalué par des pairs, a fait la une des journaux ces dernières semaines. Mais plusieurs experts, dont Adalja, ont mis en garde contre une trop grande lecture de ses premières conclusions, qui pourraient ne pas s’appliquer à la population générale.

Cependant, alors que les infections répétées devraient sembler plus douces pour la plupart des personnes en bonne santé, il a déclaré qu’il était important de garder à l’esprit l’évolution de vos facteurs de risque de maladie grave.

“Peut-être qu’il y a quelqu’un qui a pris beaucoup de poids et est devenu obèse, ou a développé un diabète dans le temps qui a suivi, ou a développé une autre condition qui l’expose à un risque plus élevé”, a déclaré Adalja. “Peut-être qu’ils deviennent immunodéprimés – tout cela va jouer un rôle.”

Une étude portant sur les anciens combattants américains – qui sont pour la plupart des hommes plus âgés – a révélé que les réinfections dans ce groupe semblaient entraîner un risque plus élevé de décès ou d’hospitalisation. Mais plusieurs experts ont mis en garde contre une trop grande lecture de ses premières conclusions. (Ben Nelms/CBC)

Chez les personnes âgées ou chez les personnes immunodéprimées, les professionnels de la santé s’attendent à voir une gamme de résultats plus médiocres liés à des réinfections graves, a déclaré le Dr Sameer Elsayed, professeur à l’Université Western à Londres, en Ontario, et consultant en maladies infectieuses, interne médecine et microbiologie médicale au London Health Sciences Centre et au St. Joseph’s Health Care London.

Cela pourrait inclure des lésions pulmonaires directement causées par le virus, a-t-il dit, jusqu’à des problèmes tels que l’aggravation des symptômes de « long COVID » d’une infection antérieure ou de graves infections secondaires causées par des bactéries ou des champignons – en particulier chez les personnes qui doivent être admises à une unité de soins intensifs.

“Ce dernier exemple est également similaire aux asthmatiques qui peuvent nécessiter des hospitalisations répétées pour quelque chose qui est apparemment aussi simple qu’un rhume”, a déclaré Elsayed. “Ces infections répétées causent des lésions pulmonaires et peuvent potentiellement entraîner une mort prématurée en fonction de leur gravité, mais nous ne voyons pas cela avec des personnes par ailleurs en bonne santé qui continuent d’attraper des rhumes communs année après année.”

Ainsi, alors que nous sommes tous confrontés à la possibilité d’infections répétées au COVID-19 au cours de notre vie, votre risque personnel de maladie grave pourrait changer avec le temps – et le fardeau des réinfections de ce virus en constante évolution ne sera pas ressenti de la même manière.