Vous attendez l’appel de la sirène ? Dans une petite ville de l’Alberta, les lamentations quotidiennes arrivent comme sur des roulettes

Les résidents de certaines communautés de l’Alberta sont familiers avec un avis plutôt bruyant indiquant qu’il est midi.

Les gémissements déchirants sont les sons de sirènes installées il y a des décennies.

Certaines sont des sirènes de défense civile – également connues sous le nom de sirènes de raid aérien – qui ont été mises en place au début de la guerre froide. D’autres sirènes ont été installées par les services d’incendie pour appeler les équipes en cas d’urgence.

« Aussi ennuyeux que cela puisse paraître, cela fait partie de la vie quotidienne, surtout dans les petites villes », a déclaré Sarah McEwan, qui travaille dans un magasin sous la sirène à Thorsby, en Alberta.

Thorsby, une ville de moins de 1 000 habitants située à environ 70 kilomètres au sud-ouest d’Edmonton, dispose d’une sirène de défense civile, l’une des plus de 120 installées dans les communautés de l’Alberta pour avertir les citoyens en cas d’attaque nucléaire. Il y avait environ 1 700 sirènes de ce type au Canada au milieu des années 1960, selon le site Web du Musée canadien de la défense civile.

REGARDER | Pourquoi les sirènes sont là et pourquoi elles retentissent :

Les sirènes des petites villes, un signe (et un son) de l’histoire du Canada Certaines communautés de l’Alberta sont familières avec un avis bruyant quotidien indiquant qu’il est midi, tandis que d’autres peuvent trouver ce son alarmant. Lauren Fink, de la CBC, a visité des communautés qui ont des sirènes depuis des décennies pour découvrir pourquoi elles sont là et pourquoi elles retentissent.

Le gouvernement fédéral était à l’origine des efforts visant à installer des systèmes d’alerte dans les communautés, a déclaré Eric Strikwerda, professeur agrégé d’histoire à l’Université d’Athabasca.

« Cela a commencé comme un programme visant à installer des sirènes de raid aérien dans les villes de 50 000 habitants ou plus », a-t-il expliqué. « Plus tard, ils ont commencé à les installer dans des centres plus petits. »

Invoquer la brigade

Les sirènes sont également devenues une solution pratique pour les services d’incendie locaux.

Dans la ville de Bowden, au centre de l’Alberta, à environ 45 kilomètres au sud de Red Deer, une cloche d’école a été utilisée pour alerter les pompiers lorsque la ville a commencé à explorer l’idée d’acquérir une sirène en 1943.

Bowden a acheté sa sirène le 14 juillet 1952. Plus de 70 ans plus tard, son son remplit toujours la ville tous les jours à midi.

À Wabamun, en Alberta, un hameau situé à environ 70 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, sa sirène a été installée à son emplacement actuel en 1965 — un an après la création d’un service d’incendie qui assurerait la protection de l’ensemble du district municipal.

Pour amener les pompiers sur place, les résidents appelaient un numéro annoncé qui sonnait sur trois téléphones différents. Lorsqu’on répondait à l’un des téléphones, les détails de l’urgence étaient notés et l’opérateur appuyait sur un bouton sur le côté du téléphone.

Bill Purdy se tient devant la sirène à l’extérieur de l’ancienne caserne de pompiers de Wabamun, en Alberta. (Lauren Fink/CBC)

Cela déclencherait le déclenchement de la sirène 10 fois.

Bill Purdy faisait partie de l’équipe de pompiers d’origine en 1964 et agit toujours à titre de chef honoraire auxiliaire des services d’incendie de Parkland. Il a déclaré que la sirène devait être testée quotidiennement pour s’assurer qu’elle fonctionnait correctement.

« C’est tellement bouleversant de regarder en arrière… et de voir les changements survenus dans l’ensemble des services d’incendie », a déclaré Purdy.

Lorsque Wabamun est passé à un système de téléavertisseur au milieu des années 70, la sirène n’était plus utilisée comme système d’alerte principal.

Mais néanmoins, cela sonne encore tous les jours à midi.

Quand une fois ne suffit pas

Dans le village de Holden, à environ 100 kilomètres au sud-est d’Edmonton, la sirène sonne trois fois par jour : à midi, à 18 h et à 21 h.

Il fut un temps où cela sonnait également à 8 heures du matin, a déclaré Michele Mulder, une résidente de longue date du village.

« En tant que jeune famille d’autrefois élevant des enfants ici dans le village, midi était l’heure du déjeuner, 18 heures était le dîner et 9 heures les enfants rentraient à la maison », a-t-elle déclaré.

« C’était juste une sorte de rappel très sympa pour tout le monde »

À Holden, en Alberta, la sirène est située dans ce bâtiment, décrit comme le magasin du village. (David Bajer/CBC)

Certaines autres communautés de l’Alberta où le son des sirènes continue à midi comprennent Bashaw, Boyle, Valleyview et Warburg.

Il existe également de nombreuses villes où les sirènes se sont tues.

« Au milieu des années 1990, la plupart des sirènes de raid aérien avaient largement disparu », a déclaré Strikwerda, soulignant que les villes avaient demandé au gouvernement fédéral de les supprimer.

De retour à Thorsby, une plainte a été déposée en 2013 concernant les beuglements quotidiens. La ville a donc engagé les services de santé de l’Alberta (AHS) pour effectuer une enquête sur le bruit.

Les résultats ont montré que même si les sons pouvaient être gênants, ils ne présentaient pas de danger pour la santé.

« Il n’y a aucune preuve démontrant que le niveau de décibels et la durée du bruit provenant de la sirène de la défense civile Thorsby constituent un risque de déficience auditive », indique le reportage fourni à CBC.

AHS a proposé des recommandations, notamment son interruption, sauf en cas d’urgence, l’atténuation du son ou la réduction de la durée.

Le maire de la ville, Darryl Hostyn, a déclaré qu’un plébiscite sur le sujet avait abouti à la décision de maintenir l’appel quotidien de la sirène à midi, qui dure environ une minute.