Vous attendez des nouvelles de l’annulation des prêts étudiants ? 5 choses que vous pouvez faire maintenant

Le président Joe Biden a promis de prendre sa décision sur l’annulation des prêts étudiants “fin août.” Cela signifie que des dizaines de millions d’Américains pourraient connaître l’avenir de leur dette en quelques jours ou semaines. Voici 5 choses que les emprunteurs peuvent faire pendant que vous attendez plus de nouvelles, pour se préparer à une éventuelle annonce d’annulation de prêt.

1. Déterminez si vous pourriez être inclus dans la relève

La remise de prêt peut exclure les emprunteurs qui gagnent plus d’un certain montant, probablement en partie pour réprimer les critiques qui disent que la politique dirigerait les ressources des contribuables vers les riches. Plus précisément, ceux qui ont gagné plus de 125 000 $ ou 150 000 $ en tant que déclarants individuels au cours de l’année précédente, ou 250 000 $ ou 300 000 $ en tant que couples qui ont produit leurs déclarations conjointement, peuvent être exclus, selon aux reportages du Washington Post. En savoir plus sur les finances personnelles :

Pendant ce temps, dans un récent document interne de l'agence Politico obtenu, le plan du ministère américain de l'Éducation visant à annuler la dette comprendrait des prêts aux étudiants des cycles supérieurs ; les prêts étudiants pour les parents, connus sous le nom de prêts Parent PLUS ; et les Federal Family Education Loans (FFEL), qui sont des prêts fédéraux détenus par des entités privées, en plus des principaux Prêt direct prêts étudiants fédéraux. (La Maison Blanche aura probablement le dernier mot, cependant, sur les prêts éligibles.) "En ce qui concerne les prêts étudiants privés, il semble très peu probable qu'ils soient inclus dans le plan de remise", a déclaré Elaine Rubin, contributrice principale et spécialiste des communications chez Conseillers.

2. Évitez “toute action précipitée”

Selon l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz, les chances que les emprunteurs étudiants voient leurs soldes réduits ou éliminés n’ont jamais été aussi grandes. Le président Biden a promis d’annuler certains des prêts et il y a des rapports selon lesquels l’administration envisage un plan d’effacement de 10 000 $ par emprunteur. En outre, 60% des électeurs américains se disent désormais favorables à l’annulation de la dette sous une forme ou une autre.

Même ainsi, a déclaré Kantrowitz, “jusqu’à ce que la législation soit promulguée, vous ne pouvez compter sur rien”. “Les emprunteurs ne devraient pas prendre de mesures précipitées en prévision d’une remise de prêt”, a-t-il ajouté. En d’autres termes, vous voudrez attendre pour célébrer tout de suite et rayer les prêts étudiants de votre budget.

3. Évaluez l’impact potentiel sur votre dette

À l’heure actuelle, le principal point de discorde entre les législateurs et les défenseurs concerne le montant de la dette à supprimer : 10 000 $ ou 50 000 $ ? L’annulation de 10 000 $ de dette étudiante pour tous coûterait au gouvernement fédéral 321 milliards de dollars et effacerait entièrement les soldes pendant près de 12 millions de personnes. Par contre, annuler 50 000 $ pour tous les emprunteurs coûtera 904 milliards de dollars, et laisser 30 millions de personnes étudiant sans dette. Même dans le cadre de ce plan plus généreux, tout le monde ne serait pas entièrement satisfait. Un cinquième des emprunteurs de prêts étudiants fédéraux doivent plus de 50 000 $ et environ 7 % des emprunteurs ont des soldes supérieurs à six chiffres.

4. Profitez de la pause de paiement

La plupart des emprunteurs fédéraux n’ont pas à payer leurs factures avant au moins septembre, grâce à la pause de l’ère pandémique sur les factures qui est en vigueur depuis mars 2020. La pause pourrait encore être prolongée. Étant donné que 10 000 $ en remise de prêt étudiant sont la proposition la plus susceptible de se concrétiser, Betsy Mayotte, présidente de L’Institut des conseillers en prêts étudiantsune organisation à but non lucratif, a déclaré qu’elle ne voyait rien de mal à ce que les personnes qui doivent moins de ce montant redirigent leurs paiements habituels vers l’épargne jusqu’à ce que nous en sachions plus sur le pardon.

Tant que la législation n’est pas promulguée, vous ne pouvez compter sur rien. Marc Kantrowitz spécialiste de l’enseignement supérieur

Même si vous devez plus de 10 000 $, il peut toujours être judicieux de profiter de la pause du gouvernement sur les remboursements des prêts étudiants. Vous pouvez utiliser de l’argent supplémentaire à la place pour effacer une dette de carte de crédit à taux d’intérêt élevé, par exemple, ou pour constituer votre épargne d’urgence. Remarque importante : si vous êtes inscrit à un plan de remboursement basé sur le revenu ou poursuivre remise de dette de service publicvous ne voulez certainement pas continuer à rembourser vos prêts. En effet, les mois pendant la pause de paiement du gouvernement comptent toujours comme des paiements éligibles pour ces programmes, et comme ils entraînent tous deux une remise après un certain temps, tout argent que vous jetez sur vos prêts pendant cette période ne fait que réduire le montant que vous obtiendrez éventuellement. excusé.

5. Peser les options de consolidation

Des millions de personnes ayant contracté des prêts étudiants avant 2010 dans le cadre du FFEL programme ont été exclus de l’offre du gouvernement de suspendre leurs paiements sans accumulation d’intérêts. On craint que ces emprunteurs ne soient également exclus de la remise de prêt étudiant, même s’ils sont inclus dans le plan d’annulation actuel du ministère de l’Éducation. En conséquence, les titulaires de prêts du programme FFEL peuvent souhaiter contacter leur servicer et les regrouper dans le principal Prêt direct programme, qui se qualifiera pour le pardon, a déclaré Kantrowitz. Le principal inconvénient est que votre calendrier de remboursement sera réinitialisé ; donc, si vous êtes près de la fin, cela n’a peut-être pas de sens.