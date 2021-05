Je ne dis pas que c’est mal de ne pas aimer Valerie Loureda, mais la plupart d’entre vous le font avec l’énergie de moi en tant qu’obèse de 16 ans qui était super folle que son béguin ait un petit ami et qui est maintenant confuse et blessée par la raison pour laquelle son amie est être super méchant et critique soudainement

– Spaz Michael Vincent (@SpazVincent) 21 mai 2021