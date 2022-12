Vous allez avoir besoin d’un bateau plus petit : d’île en île dans les Grenadines

Nous avons passé la matinée à traîner autour du quai à la recherche d’un bateau pour nous emmener. Le temps se gâtait quand nous avons enfin trouvé un capitaine. Parmi ses divers concerts, il a navigué plusieurs fois par semaine dans son embarcation à moteur unique jusqu’à Carriacou et a chargé des réservoirs en plastique de carburant à vendre sur Union Island, qui a perdu sa seule station-service dans une explosion meurtrière en 2020.

Après une traversée abondante à travers la houle, nous avons accosté avec soulagement et rejoint la file d’attente dans un entrepôt douanier sombre, où nous avons passé environ une heure avec des yachts agités et des marchands locaux, partageant l’ambiance d’un moment rare où la ligne entre touriste et résident flou.

Après avoir passé la douane, nous sommes arrivés au Green Roof Inn, au bord de l’eau, meublé de vieux fauteuils en cuir et de lits recouverts de moustiquaires, et nous nous sommes aventurés au crépuscule alors que les rainettes sifflaient. Nous avons envisagé de louer un scooter au Wayne’s Car Rental and Bar, merveilleusement diversifié, mais les vidéos d’artistes hip-hop caribéens comme Koffee et Popcaan jouant sur grand écran nous ont attirés et nous nous sommes attardés tard dans la nuit à boire des bières caribéennes.

Le lendemain matin, nous avons parcouru un sentier escarpé jusqu’à une redoute dans la jungle appelée la Fondation KIDO, fondée il y a des décennies en tant que sanctuaire animalier et école environnementale. De minuscules boas gisaient enroulés dans des mangeoires d’oiseaux évidées en noix de coco, une colonie de chauves-souris frugivores suspendue au plafond d’une salle de réunion et un faucon à une aile sauvé perché dans une cage de la taille d’une pièce.

KIDO offre une variété d’opportunités de volontourisme, y compris des patrouilles pour protéger les sites de nidification des tortues. Le groupe a planté des dizaines de milliers de mangroves et propose un programme parascolaire Green College qui, entre autres projets, enseigne aux étudiants insulaires comment entretenir et planter des arbres indigènes presque anéantis par les envies coloniales de bois exotique.

Dans l’obscurité avant l’aube du lendemain, nous avons embarqué sur notre dernier ferry pour Grenade, appelée l’île aux épices pour sa production de noix de muscade, de clou de girofle et de cannelle. Pour y arriver, le navire a foncé sur Kick ‘Em Jenny, un volcan sous-marin actif qui crache parfois des gaz si dangereux que les bateaux doivent changer de cap. Jenny ne frappait pas ce jour-là.

Dans la brise tiède, tournés vers l’arrière, nous regardions les Grenadines s’amenuiser dans l’horizon rose. Des frégates et des fous dérivaient au-dessus du pont, se reposant parfois sur le radar avant de plonger vers un repas. De tous côtés, la mer ondulait, couleur de mercure. Pendant deux heures, les passagers endormis ont somnolé et se sont bercés. Lors de cette dernière traversée de notre voyage de bout en bout de terre, tout – l’eau, la flore, la faune et l’humain – semblait vivre en harmonie.