getty

L’été prochain, la ville la plus visitée au monde accueillera des millions de voyageurs supplémentaires lors des Jeux Olympiques, du 26 juillet au 11 août. Si vous prévoyez d’aller à Paris pendant cette période, voici ce qu’il faut savoir sur les prix des hôtels, la recherche de billets pour des événements et les prévisions sur les punaises de lit.

Il est temps de réserver un hébergement : les prix des hôtels ont augmenté de 300 % pendant les Jeux Olympiques

Bloomberg signalé qu’une nuitée moyenne à Paris tourne généralement autour de 178 dollars mais que les prix atteignaient déjà 685 dollars pour une nuit pour un hôtel trois étoiles seulement, soit une augmentation de 300 %.

Pour tous ceux qui recherchent un hôtel quatre étoiles, le prix peut atteindre 953 dollars pendant les Jeux, contre 266 dollars habituellement trouvés en juillet normal. Les séjours cinq étoiles connaissent moins d’augmentation avec des tarifs s’élevant à 1 607 $ la nuit, contre 625 $.

Bloomberg a également indiqué que 45% des chambres d’hôtel sont déjà réservées, alors que normalement seulement 3% des chambres à Paris seraient réservées un an à l’avance.

De plus, certains hôtels pourraient conserver certaines chambres pour les revendre plus tard à un tarif encore plus élevé, peut-être pour compenser les bas tarifs qu’ils ont négociés avec les responsables olympiques lors de l’annonce des Jeux et qui ne tiennent pas compte des niveaux élevés de l’inflation qui s’est produite depuis.

Le fournisseur de données sur les locations à court terme, AirDNA, rapporte également que le prix d’une location Airbnb peut atteindre 536 dollars avant frais de nettoyage, alors qu’il s’élève habituellement à 195 dollars.

L’Office du tourisme de Paris a déclaré au journal que 11 millions de personnes devraient visiter la ville, dont 3,3 millions viennent de l’extérieur de la grande région parisienne et auraient besoin d’un endroit où dormir. A titre indicatif, la ville dispose généralement d’environ 280 000 chambres par nuit pour héberger les gens. Si vous n’avez encore réservé nulle part, c’est le moment de le faire.

Billets pour les Jeux olympiques : comment les obtenir si vous ne les avez pas déjà

De nombreux billets ont déjà été vendus grâce à un processus de tirage au sort au cours duquel les gens se sont inscrits pour avoir un accès anticipé afin de les acheter pour leurs sports et lieux préférés. Les matchs auront lieu dans toute la France et, même si de nombreux événements auront lieu à Paris, le la voile est à Marseille et le surf à Teahupo’o sur l’île polynésienne française de Tahiti.

Des investissements massifs sont également réalisés actuellement pour assainir l’eau de la Seine afin de la rendre baignable, un projet qui s’inspire des événements organisés dans la Seine lors des Jeux Olympiques de 1900 à Paris. L’événement principal d’ouverture aura également lieu le long de la rivière.

Il y aura un nouveau tirage de trois millions de billets supplémentaires fin 2023 et au printemps 2024, les organisateurs ouvriront une plateforme officielle où les personnes ayant déjà des billets pourront les revendre, à leur valeur nominale. Pour acheter des billets auprès de vendeurs officiels, inscrivez-vous ici.

Ceux qui ne peuvent pas obtenir de billets mais souhaitent suivre les événements au milieu d’une foule nombreuse pourront se rendre au parc de la Villette, dans le 19e arrondissement, sous le grand écran qui sera mis à leur disposition. Pour tous ceux qui souhaitent assister aux Jeux Paralympiques, ces billets seront mis en vente en octobre.

Punaises de lit à Paris : prévisions pour l’été prochain

L’augmentation du problème des punaises de lit à Paris a été attribuée à beaucoup de choses : au fait qu’il y a toujours une augmentation à la fin de l’été car c’est à ce moment-là que tout le monde rentre de vacances ; parce qu’on peut toujours les trouver dans n’importe quelle grande ville internationale ; parce que la France est le pays le plus visité au monde ; et parce que leur nombre a augmenté en raison d’une résistance croissante aux insecticides.

Le gouvernement français a confirmé que plusieurs écoles avaient été fermées le mois dernier, que certaines universités avaient été soignées et qu’il enquêtait sur les observations signalées dans le métro parisien, bien qu’aucune observation n’ait été confirmée. ni dans le métro de Londres, après avoir craint qu’ils ne se propagent au Royaume-Uni. (Il convient également de noter que, comme signalé par Le gardienles entomologistes disent que le Royaume-Uni comptait déjà beaucoup de punaises de lit).

Le changement climatique est également un facteur : à mesure que la planète se réchauffe, ces insectes se reproduiront davantage, mais ils ont toujours été avec nous. Aristote mentionne les punaises de lit dans ses écrits, des fossiles de punaises de lit ont été trouvés dans des tombes égyptiennes anciennes et elles existent depuis plus longtemps que les chauves-souris.

Le problème est-il pire en France ? C’est certainement devenu une peur accrue, sur tous les écrans de télévision et dans tous les articles de magazines à travers le pays. UN étude Un rapport publié en juillet par l’Agence nationale de sécurité sanitaire révèle que plus d’un foyer sur dix a été infesté par des punaises de lit en France entre 2017 et 2022, même si de nombreux spécialistes affirment que la situation n’est pas particulièrement pire que d’habitude et est devenue plus alarmante. par la couverture médiatique et les comptes de médias sociaux.

Bien qu’il y ait eu une augmentation des signalements concernant les punaises de lit, le gouvernement français officiel rapports suggèrent une augmentation de 65 % des désinfections professionnelles cet été par rapport à l’été 2022 – de nombreuses entreprises de punaises de lit ont signalé de nombreuses fausses alarmes ou une mauvaise identification des créatures brun rougeâtre. Il est également difficile de connaître l’ampleur réelle du problème, car la plupart des interventions sont réalisées par des entreprises privées. Les données restent donc sensibles et il est peu probable qu’elles soient entièrement communiquées.

Les punaises de lit ne transmettent pas de maladies et seules certaines personnes souffrent d’une réaction à leur piqûre, mais elles peuvent être psychologiquement douloureuses et une nuisance à éliminer, notamment pour les hôteliers, les hôtes et une fois qu’elles sont chez soi. Valpas, une entreprise qui travaille avec des hôtels proposant un label « anti-punaises de lit » pour les matelas, estime qu’il en coûte environ 1 000 dollars par chambre pour éliminer une infestation de punaises de lit et que le coût pourrait être astronomique pour nettoyer les chambres d’hôtel parisiennes après la fin des jeux. année.

Lorsque vous voyagez, si vous êtes inquiet, ne déballez pas vos vêtements dans les tiroirs et ne les posez pas sur le lit, mais gardez-les dans votre valise, idéalement emballés dans du plastique pour plus de tranquillité d’esprit. Compte tenu de toutes les informations disponibles, il serait logique de faire preuve de prudence si vous visitez l’été prochain.

Les nouveaux contrôles aux frontières de l’UE sont désormais reportés à 2024

Les nouveaux contrôles aux frontières européennes attendus n’auront aucun impact sur les personnes se rendant à Paris pour les Jeux olympiques. Le prochain système d’entrée/sortie et la préautorisation pour les voyageurs n’ayant pas besoin de visa (ETIAS) ont désormais été retardés jusqu’après les Jeux olympiques, respectivement jusqu’en 2024 et 2025.

