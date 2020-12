Melissa McCarthy et Ben Falcone savoir comment garder les choses positives.

Le mardi 1er décembre est tout nouveau Pop du jour, le Superintelligence L’actrice et son mari réalisateur se sont arrêtés pour discuter de leur film HBO Max et du secret pour survivre à 2020. En commençant la conversation, Melissa a décrit 2020 comme « un cornichon d’un an ».

Elle a plaisanté, « C’est à peu près la meilleure façon dont je peux le dire. »

Bien sûr, Melissa fait référence à la pandémie de coronavirus en cours, qui a nécessité une longue quarantaine. Heureusement, Melissa et Ben ont trouvé des moyens de se divertir pendant cette période.

La réponse: des soirées dansantes avec des perruques.

Ben a partagé: « Nous écoutons beaucoup de musique ensemble. Nous avons beaucoup de soirées dansantes stupides ensemble. »

Par le Gilmore filles actrice, « il peut y avoir des perruques éparpillées dans et autour. »

Le seul positif à cette quarantaine? Du temps en famille.

le Superintelligence Le réalisateur a noté: « Mais il y a eu un avantage de cette terrible période à travers le monde, c’est que nous avons passé beaucoup de temps ensemble en famille, ce qui est vraiment important pour moi. »