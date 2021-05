Vous allez adorer ces douces nouvelles fonctionnalités de l’Assistant Google

Mon enfant est peut-être de retour à l’école à temps partiel maintenant, mais pendant une année solide, comme tant d’enfants à travers le monde, il s’est assis à la maison et nous avons fait de notre mieux pour le garder concentré sur ses devoirs. Les premiers mois ont été les plus durs, car nous n’avions aucune idée de ce que nous faisions. Ensuite, le début d’une nouvelle année scolaire est arrivé et Google a sorti sa fonctionnalité Google Assistant Family Bell au même moment. Cela a tout changé. Le peu de structure supplémentaire nous a tous aidés à rester sur la tâche, à savoir quand les réunions ou le travail devaient être faits, et à rire des messages loufoques que nous avons programmés pour que l’Assistant prononce.

Aujourd’hui, Google affirme qu’il étend l’ensemble des fonctionnalités des diffusions Family Bell et Google Assistant. Je suis tellement excité.

Nouveaux trucs de Family Bell

Au cours des prochaines semaines, Google prévoit de vous laisser tuer une cloche familiale qui sonne en criant « Arrêtez! » à lui, comme vous le feriez avec une alarme ou une minuterie. Si vous avez un horaire fixe de cloches comme moi, vous apprécierez vraiment cette capacité.

À l’heure actuelle, une cloche familiale ne peut être configurée pour sonner que sur un seul appareil, mais cela changera également. Google va vous permettre de sélectionner plusieurs appareils intelligents à sonner lorsqu’une cloche se déclenche.

Et enfin, Family Bells sera désormais disponible en français, japonais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, allemand, hindi et coréen.

Diffusez sur plus d’appareils

Pour les diffusions, l’Assistant Google ajoute d’autres appareils au message que vous avez envoyé. Bien que vous ayez toujours été en mesure de diffuser un message sur les appareils domestiques intelligents dont vous disposez, Google étend cette fonctionnalité pour ajouter les téléphones des personnes de votre groupe familial. Donc, à l’avenir, si vous diffusez un message, il pourrait également envoyer le message aux appareils Android et iOS. Lorsque le message est reçu sur un téléphone, la personne peut également répondre.

Encore plus de nouvelles fonctionnalités!

Bien que je sois personnellement enthousiasmé par les nouveaux produits Family Bell et Broadcast, Google en ajoute d’autres. Voici une courte liste de quelques-unes des autres nouvelles fonctionnalités à essayer:

Essayez de dire « Hey Google, raconte-moi une histoire de Quidditch », Pour entendre une nouvelle histoire amusante de Harry Potter qui vient d’être ajoutée. Google s’associe à Pottermore Publishing pour d’autres articles à l’avenir. De plus, l’Assistant utilise le « Qui était? » série de Penguin Random House pour des histoires sur Ida B. Wells, Ruth Bader Ginsburg, et plus encore.

», Pour entendre une nouvelle histoire amusante de Harry Potter qui vient d’être ajoutée. Google s’associe à Pottermore Publishing pour d’autres articles à l’avenir. De plus, l’Assistant utilise le « Qui était? » série de Penguin Random House pour des histoires sur Ida B. Wells, Ruth Bader Ginsburg, et plus encore. Un nouveau jeu-questionnaire peut être lancé en disant « Hé Google, parlez à « Êtes-vous plus intelligent qu’un élève de 5e? » «Vous avez peut-être vu cela ailleurs, mais cela correspond parfaitement à une expérience d’affichage intelligente.

«Vous avez peut-être vu cela ailleurs, mais cela correspond parfaitement à une expérience d’affichage intelligente. Et enfin, Google dit qu’il y a des œufs de Pâques à espérer pour le week-end de la fête des mères. Essayez «Hey Google, chante la chanson de nettoyage», «Hey Google, chante la chanson d’aller dormir» ou «Hey Google, chante la chanson de brosse à dents» et voyez ce qui se passe.

// Google