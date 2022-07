« Vous aimez Storyya ? Les fans de Ranbir-Alia n’ont qu’un seul mème pour la chanson “Kesariya” et c’est hilarant

Les amoureux de Bollywood qui ont été séduits par les photos de mariage de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt n’avaient plus qu’une chose sur leur liste de souhaits : regarder la chimie magnétique du couple s’épanouir sur grand écran. Alors que le très attendu Brahmastra est encore à quelques mois de sa sortie, “Kesariya”, présenté comme l’hymne d’amour des jeunes mariés, a finalement été abandonné dimanche et il est sûr de dire qu’il a créé des vagues sur les réseaux sociaux.

Chanté par Arijit Singh, Kesariya a été écrit par Amitabh Bhattacharya. La musique de l’hymne d’amour a été composée par Pritam. La chanson de deux minutes cinquante-deux secondes raconte l’histoire d’amour d’Isha et Ayan, et comment ils se confessent leur amour à l’endroit spirituel de Varanasi.

Bien que le teaser de la chanson ait fait l’unanimité, faisant que tout le monde se demande ce qu’il y avait dans le magasin pour tous, le titre intégral a cependant réussi à en diviser quelques-uns.

Plus précisément, le morceau “Love Storyya”.

Kaajal ki

Siyaahi se likhi

Hain tu ne jaane

Kitnon ki aime l’histoire

1. La partie “Kesariya Tera”

2. La partie “Love Story” pic.twitter.com/Z3JkHQKOCc – Sagar (@sagarcasm) 17 juillet 2022

Hêtre mein hagg diya piyaaaa #Kesariya pic.twitter.com/beAejgRY8W — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 17 juillet 2022

Lorsque vous écoutez #Kesariya et soudain la partie Love Story arrive pic.twitter.com/dMUx19bjBr – Rajabets Inde (@smileandraja) 17 juillet 2022

Vous pouvez regarder la chanson ici :

La chanson Kesariya est spéciale pour de nombreuses raisons, car c’est la première chanson du film qui verra Alia et Ranbir se romancer et c’était près de la date du mariage de Ralia qu’Ayan a sorti le teaser de la chanson. Le teaser présentait Ranbir et Alia en train de romancer les ghats Ganga de Varanasi et cela a laissé leurs fans les encourager. L’alchimie entre le couple était attachante et c’est ce qui a conquis le cœur des fans. Clubbed avec de la musique de Pritam et la voix mélodieuse d’Arijit Singh et ce que le public a obtenu était une mélodie émouvante des fabricants de Brahmastra.

