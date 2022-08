Vous aimez Senorita de ZNMD ? Regardez ce duo Bhaiya-Bhabhi mettre le feu à la scène

On dit que la présence des amis et de la famille rend chaque célébration plus joyeuse. Avoir vos proches autour de vous rend l’occasion encore plus mémorable et il est dit à juste titre que le bonheur, lorsqu’il est partagé, augmente de plusieurs façons. C’est spécial quand on découvre que quelqu’un d’autre est content de notre bonheur. Ainsi, avec la bénédiction des aînés et l’amour des jeunes, les mariages deviennent l’une des parties les plus importantes de la vie. La grande fête appelle à la danse et aux célébrations dont on se souviendra toute une vie.

Lors d’une cérémonie de mariage récente, un duo bhaiya-bhabhi a volé la vedette avec leur performance de danse énergique sur la chanson Senorita de Zindagi Na Milegi Dobara. La chanson est célèbre pour sa musique entraînante, et la danse de Hritik Roshan, Farhan Akhtar et Abhay Deol dessus a fait de la chanson un classique à feuilles persistantes. C’est une chanson incontournable pour chaque cérémonie de mariage. Découvrez la vidéo qui fait le tour du net :

La performance a été lancée par la bhabhi alors qu’elle se tournait pour faire face au public avec un éventail de style japonais à la main. Vêtue d’un lehenga gris-bleu, elle a été vue donnant des expressions appropriées alors qu’elle aimait danser sur la célèbre chanson. Elle a ensuite été rejointe par son mari et ensemble, ils ont mis le feu à la scène avec leurs pas bien coordonnés et leur énergie débordante. La danse était chorégraphiée de façon très créative et on entendait les gens les acclamer. La scène avait les mots «Vika Mubarak» écrits dans des néons rose vif et une décoration florale.

Les internautes ont été très impressionnés par le spectacle de danse. L’un des utilisateurs a écrit “Awesome danceee”, tandis qu’un autre l’a appelé “lit”. Un troisième a dit: “Mettre en place le bar pour d’autres couples.”

La vidéo est devenue virale sur Internet et a gagné plus d’un million de vues et 87 000 likes.

