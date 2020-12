Une recherche publiée par l’Université de Hull et la Hull York Medical School a révélé que les mollusques ont le plus haut niveau de microplastiques parmi les fruits de mer.

Les mollusques les plus contaminés étaient ceux collectés sur la côte de la mer en Asie, a rapporté ANI.

À des fins de recherche, les chercheurs ont observé plus de 50 études qui ont été menées entre 2014 et 2020. Selon la dernière étude, la teneur en microplastique trouvée dans les mollusques était de 0 à 10,5 microplastiques par gramme (MP / g) et dans les crustacés, elle était d’environ 0,1 à 8,6 MP / g.

La plus petite quantité de microplastiques a été trouvée dans les poissons avec 0-2,9 MPs / g. Ces microplastiques pénètrent dans les plans d’eau avec les poissons et autres créatures marines grâce à la gestion des déchets.

Les pays qui consomment le plus de mollusques sont la Chine, l’Australie, le Canada, le Japon et les États-Unis. Il est également largement consommé dans des pays comme l’Europe et le Royaume-Uni. Les personnes impliquées dans l’étude estiment également que davantage de données sont nécessaires pour étudier l’effet sur les animaux marins vivant dans différents plans d’eau, tels que les océans et les mers.

Cependant, l’impact complet de cette recherche n’est toujours pas connu car les chercheurs tentent de comprendre les effets sur la santé des personnes consommant des crustacés et des poissons.

Commentant leur découverte, Evangelos Danopoulo, auteur de l’étude, a déclaré que les premières preuves provenant d’autres études suggèrent qu’elles causent des dommages. Cependant, le plein impact de ces microplastiques sur le corps humain n’est pas encore compris.

Il a ajouté que la chose importante pour comprendre l’impact sur le corps humain est de déterminer le niveau de microplastiques que les humains consomment. Il a déclaré: «Nous pouvons commencer à faire cela en examinant la quantité de fruits de mer et de poisson consommés et en mesurant la quantité de PM dans ces créatures.»

Evangelos a ajouté que lorsque des parties spécifiques d’un organisme sont consommées, il est essentiel de comprendre la contamination microplastique de ces parties. Cependant, il est également nécessaire d’introduire une mesure normalisée de mesure de la contamination microplastique qui puisse comparer différentes mesures plus facilement.

Le chercheur a déclaré que la plupart des microplastiques se trouvent dans des parties du corps telles que les intestins et le foie. Les fruits de mer comme les moules, les pétoncles et les huîtres sont consommés entiers. Il est prévu que la production de déchets plastiques triplera d’ici 2060 pour atteindre 155-265 millions de tonnes métriques par an.

En mai 2020, des scientifiques avaient trouvé 1,9 million de morceaux de plastique par mètre carré dans les sédiments du fond des océans de la mer Tyrrhénienne.