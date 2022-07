Vous aimez l’odeur des vieux livres ? Ce libraire aimerait que vous partiez.

Je ne suis pas un collectionneur, pas vraiment, parce que je n’en ai pas les moyens, mais aussi parce que j’écris dans mes livres et que j’en tords le dos. Je suis avec Rachel Cusk, qui a écrit : “Je traite mes livres comme je traite mes chaussures : plus je les aime, plus ils deviennent de mauvaise qualité.”

Kociejowski souligne que la plupart des collectionneurs de livres sont des hommes et qu’ils peuvent émettre des odeurs nauséabondes. « Ils sont pour la plupart à éviter ou à tenir à distance prophylactique ; ils ont tendance à manquer de grâces sociales et ont des régimes alimentaires alarmants ; leurs vêtements sont étrangement taillés. Ils ont tendance à être malheureux. Une fois qu’ils ont saisi leur dernière trouvaille, c’est à la suivante.

Il évoque plusieurs importantes collectionneuses, dont Wendy Rintoul et Valérie Eliot (la deuxième épouse de TS Eliot), et des libraires, notamment Marguerite Cohn et Veronica Watts. Il note que les femmes collectionneuses sont plus rares parce que, raisonnablement, les mots sur la page ont tendance à être plus importants pour les femmes que “les couvertures qui maintiennent la page en place”.

Comme les types de librairies que Kociejowski admire, son livre a beaucoup de coins et recoins. Les détournements se transforment en détournements subsidiaires. Avec ses boyaux bouclés, ce n’est pas un livre pour tout le monde.

Mais c’est le récit d’une vie bien vécue, heureuse et grincheuse. “Je ne suis pas peu fier”, écrit-il, “en déclarant que mes instincts m’ont bien servi.”