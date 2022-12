Vous aimez les traîtres de la BBC ? Il existe un jeu dérivé auquel vous pouvez jouer à la maison – voici comment cela fonctionne

Les fans de BBC Traitors peuvent désormais jouer à un jeu dérivé à la maison – et voici comment cela fonctionne.

La série de meurtres mystérieux n’est qu’à mi-parcours, mais il y a déjà un jeu dérivé en préparation.

Bbc

Bbc

Le spectacle a déjà été un succès et les fans sont accros[/caption]

Le nouveau jeu télévisé animé par Claudia Winkleman, 50 ans, de Strictly Come Dancing, voit les 22 concurrents entrer dans un château des Highlands écossais, alors qu’ils sont chargés de découvrir leurs homologues infidèles.

Les joueurs fidèles doivent découvrir les traîtres parmi eux avant d’être «tués» ou bannis pour tenter de gagner 120 000 £.

Le spectacle étant déjà un succès, les fans vont maintenant avoir droit à un jeu amusant auquel ils peuvent jouer à la maison.

Le détaillant en ligne Ginger Fox a annoncé qu’un jeu de cartes est actuellement en vente au prix de 14,99 £. Semblable au jeu Mafia, The Traitors met son joueur au défi de rassembler autant d’or et de boucliers que possible.

Cependant, les joueurs doivent se méfier du fait qu’il existe un groupe de traîtres au sein de leur équipage qui décidera lesquels d’entre eux seront éliminés à chaque tour.

Le détaillant propose une expédition Royal Mail de 24 et 48 heures afin que vous puissiez vous faire expédier le jeu avant même la fin des épisodes de The Traîtor de cette semaine.

Cela vient après que les fans de la série aient été laissés sans aucune idée après que Claudia a annoncé une tournure époustouflante de la série.

Les joueurs Amos et Kieran, que tout le monde pensait être partis dans le premier épisode, sont revenus de façon spectaculaire.

Claudia Winkleman a déjà confirmé qu’il y avait un programme légèrement différent pour l’émission cette semaine, alors que The Traitors se poursuit jeudi et vendredi à 21h sur BBC One en raison de la Coupe du monde.

Les téléspectateurs de l’émission de télé-réalité BBC One ont exprimé leur déception que l’émission soit absente de leurs écrans avec la couverture de la demi-finale du tournoi sportif du Qatar diffusée à sa place.

Les fans se sont rendus sur Twitter pour déchaîner leur déception face à l’épisode manquant, l’un d’entre eux s’exclamant: “Où diable sont les traîtres ???”

The Traiters revient ce soir à 21h sur BBC One

le renard roux

Les fans de Traîtres peuvent désormais jouer avec le jeu à la maison en achetant le jeu de cartes pour 14,99 £[/caption]