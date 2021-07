Vous aimez les tacos et TikTok ? Une entreprise américaine paiera Rs 18 Lakh chaque mois pour ce travail

Une entreprise alimentaire américaine propose aux citoyens des États-Unis un poste de directeur des relations tacos. Le nouveau poste a été créé par McCormick and Company qui a attiré l’attention sur les personnes qui partagent un amour passionné pour la nourriture mexicaine, appelée taco. Dans son communiqué de presse sur son site Internet, l’entreprise alimentaire a mentionné que le poste est ouvert aux citoyens américains de plus de 21 ans qui ont un permis de conduire.

La société recherche des candidats avertis des médias sociaux qui partagent un amour intact pour les tacos et sont suffisamment créatifs pour proposer de nouveaux contenus en observant les tendances de TikTok. Une fois sélectionné pour le poste, le directeur des relations Taco sera payé 25 000 $ (Rs.18,64,910) par mois pour un total de $1,00,000 (Rs 74,98,350).

Avec une offre aussi alléchante, les candidats doivent également garder à l’esprit que l’entreprise s’attend à ce qu’un large éventail de tâches soit accompli. Le communiqué de presse mentionnait que le candidat sélectionné serait l’expert-conseil en tacos résident de McCormick qui travaillerait comme leurs yeux et leurs oreilles officiels pour tout ce qui concerne les tacos. Les candidats sélectionnés ont le choix de travailler à distance jusqu’à 20 heures par semaine de septembre à décembre 2021. En tant que directeur des relations avec les tacos, l’un d’entre eux dialoguerait également avec d’autres experts en tacos sur les réseaux sociaux et serait dans la dernière rue. Les mélanges d’assaisonnements pour tacos développés par le laboratoire d’innovation McCormick, mentionne le communiqué de presse.

Pour postuler à ce poste, le communiqué de presse de McCormick a demandé aux candidats potentiels de soumettre une vidéo d’une durée maximale de deux minutes qui présente leur personnalité et leur passion pour les tacos. Les candidats peuvent également soumettre un ensemble supplémentaire de documents, comme une lettre de motivation et un curriculum vitae combinés, via un seul fichier Word ou PDF. La date limite pour soumettre la candidature est le 20 juillet 2021, 23h59, heure de l’Est (9h29 IST)

