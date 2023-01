Vous aimez les nouilles côté rue ? Une vidéo dégoûtante de la façon dont ils sont fabriqués dans une usine peut vous faire repenser

Nous entendons souvent les Indiens dire : « Plus la nourriture est désordonnée, meilleur est son goût ». Assez souvent, nous tombons également sur des vidéos montrant comment les aliments de rue sont préparés de la manière la plus insalubre, mais même cela ne nous empêche pas de les consommer ! Mais nous sommes sûrs que cette vidéo dégoûtante sur la façon dont les nouilles sont fabriquées dans une usine vous fera repenser et contrôler vos actions de «léchage de doigts».

L’utilisateur de Twitter, Chirag Barjatya, a publié une vidéo montrant comment les nouilles sont fabriquées à partir de rien, les travailleurs les manipulant de la manière la plus “grossière” possible. Du traitement de la pâte à sa mise dans des récipients sales, le clip d’une minute a tout montré. Prenant un ton sarcastique pour désigner ceux qui aiment les nouilles de rue, l’homme a écrit: “Quand avez-vous mangé pour la dernière fois des nouilles hakka chinoises au bord de la route avec de la sauce schezwan?”

Même les internautes ont commencé à jouer avec le clip “dégoûtant” et ont fait des remarques sarcastiques sur le site de micro-blogging. « Le procédé de fabrication de nouilles le plus hygiénique au monde. Les nouilles sont accompagnées de poudre de masala savoureuse et de diarrhée », a commenté un utilisateur et un autre a tweeté,« Wow… des gens qui travaillent dur…. Un utilisateur a également souligné que cela ne montre pas si le processus de fabrication est effectué par des vendeurs de rue ou des hôtels cinq étoiles. “Comment savez-vous qu’il n’est utilisé que par les vendeurs en bordure de route et non par les restaurants 5 étoiles ?”

Le processus de fabrication de nouilles le plus hygiénique au monde. Les nouilles sont accompagnées de poudre de masala savoureuse et de diarrhée.— DrVedu (@DrVedu) 18 janvier 2023

Comment savez-vous qu’il n’est utilisé que par les vendeurs en bord de route et non par les restaurants 5 étoiles ?— Yogeesh Prabhuswamy (@yogeeshgp) 19 janvier 2023

Pas étonnant, chaque fois que je les mangeais, mon estomac et ma gorge étaient bouleversés…— Mohammed Ahmed Khan (@ makengg23) 18 janvier 2023

Notre nourriture de rue est un substitut traditionnel aux programmes de vaccination périodiques dans l’ouest. Soyez-en fiers😉— Random Guy ☮️ ⛏️🚜🔭 (@Lying_low) 19 janvier 2023

Cela est venu après qu’une vidéo d’un homme piétinant la pâte pour faire des toasts soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Il a montré comment un ouvrier du moulin continuait de sauter sur la pâte utilisée pour faire un plat à manger avec les jambes nues. Lorsqu’il a été attrapé, il a fait semblant d’utiliser ses mains pour pétrir la pâte et lorsqu’on l’a interrogé sur son employeur, le gars a commencé à demander pardon.

