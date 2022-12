Vous aimez les bières d’hiver ? BC Ale Trail propose plus de 100 mousses d’inspiration saisonnière cette saison

C’est le moment le plus merveilleux pour une bière, selon les constructeurs de BC Ale Trail.

L’initiative touristique de la Colombie-Britannique explore plus de 220 brasseries à travers 21 «sentiers de la bière» dans tous les coins de la province, sur le site Web bcaletrail.ca lancé par Destination British Columbia et la BC Craft Brewers Guild.

Plus de 100 nouvelles bières sont présentées cet hiver, y compris les 11 bières sur le thème des fêtes qui viennent d’être lancées et un cidre épicé décrit sur BC Ale Trail :

Winter Rations Belgian Quad (9% ABV) par Barkerville Brewing à Quesnel

“Fort, audacieux et étonnamment doux, ce Quad belge verse une teinte brun rougeâtre, avec des notes de caramel, de raisins secs et de fruits secs.”

Stout impérial Kindling vieilli en fût (10% ABV) par Cannery Brewing à Penticton

« La bière de base de cette version limitée spéciale est une grosse bière maltée brassée avec du café de Seis Cielo Coffee, du chocolat, de l’avoine, de la noix de coco et du lactose. Ensuite, il a été vieilli dans des fûts de whisky Laird of Fintry d’Okanagan Spirits.

Juleøl (6% ABV) par Howl Brewing à North Saanich

“Ce style remonte à l’ère viking lorsque les agriculteurs étaient tenus par la loi de brasser cette bière pour leur ferme chaque Noël. Semblable à la Sahti et à d’autres bières scandinaves d’autrefois, cette bière brune corsée a été filtrée à travers des branches de genévrier avec des ajouts d’achillée millefeuille.

Into the Woods Black Forest Imperial Stout (8% ABV) par Locality Brewing à Langley

“Comme le gâteau qui l’a inspiré, ce stout fort a des notes de chocolat audacieuses équilibrées avec un soupçon de cerise. Les éclats de cacao donnent au corps riche de cette bière et le lactose permet une sensation en bouche douce pour terminer chaque gorgée. Une version vieillie en fût de vin (9% ABV) est également disponible.

Chocolate & Vanilla Swirl Ice Cream Stout (6.5% ABV) par Longwood Brewery à Nanaimo

“C’est une délicatesse hivernale décadente avec des morceaux de chocolat sucré, des cuillerées de vanille et tellement de lactose crémeux. Des éclats de cacao d’Amérique du Sud et de l’extrait de vanille pur ont été ajoutés pour rehausser les riches saveurs, de la première gorgée à la longue finale riche.

Eggnog Cream Ale (8% ABV) par Moody Ales & Co. à Port Moody

«Certainement pas le nog de ta grand-mère. Les malts de blé et d’avoine créent une sensation en bouche aussi moelleuse que la neige fraîchement tombée. Sucrées au lactose et à la vanille, et réchauffées de noix de muscade, des notes sophistiquées de rhum brun lient toutes les saveurs dans un arc arrosé.

First Frost Spiced Cider (8% ABV) par Persephone Brewing à Gibsons

“Les restrictions d’eau ont forcé Persephone à arrêter de brasser pendant quelques semaines cet automne – mais au lieu de s’arrêter complètement, ils ont pivoté pour fabriquer ce cidre ! Un breuvage fort fait avec des pommes 100 % BC et un mélange unique d’épices hivernales, c’est l’accord parfait pour la saison des fêtes.

63 en Dog Years Imperial Czech Pilsner (8,7% ABV) par Three Ranges Brewing à Valemount

« Bravo à neuf ans de brassage dans cette brasserie pionnière du nord de la Colombie-Britannique gérée par Rundi Anderson et Michael Lewis. Cette savoureuse Pilsner Impériale Bock-ish est une excellente façon de célébrer !

Double Black Diamond Double Dry-Hopped IPA (6 % ABV) par Trench Brewing à Prince George

«Ce breuvage est très sec avec une faible amertume et une carbonatation élevée qui crée une finition de type champagne en bouche. Houblonnage à sec avec deux tours de houblon Sabro et Idaho Gem pour un nez tropical avec de fortes notes de litchi et de mandarine.

Anniversary Winter Warmer (7% ABV) par Wheelhouse Brewing à Prince Rupert

“Pendant les sombres journées d’hiver sur la côte nord-ouest, vous pouvez avoir un frisson qui va jusqu’aux os. Cette bière d’hiver anniversaire a été brassée avec des malts de pain et de la levure de bière anglaise, puis conditionnée avec du café et des éclats de cacao pour un esprit de vacances supplémentaire – et de la chaleur !”

Lump o ‘Coal Dry Irish Stout (4,8% ABV) par Wildeye Brewing à North Vancouver

« Wildeye a utilisé du charbon actif pour ajouter de la profondeur et de la complexité à cette Irish Stout très sèche. Il s’ouvre sur une sensation sèche et traditionnelle, puis se termine sur une colonne vertébrale maltée et chocolatée pour une touche amusante sur un vrai classique.

tom.zillich@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

BC Craft beerBière