La crise du canal de Suez est en train de se transformer en la plus longue fermeture accidentelle jamais vue du plus important passage maritime. Son impact pourrait bientôt se faire sentir dans le monde entier après que des conteneurs massifs transportant du pétrole brut, du gaz naturel liquéfié et du café robusta – le type utilisé dans les mélanges de café instantané – des retards de livraison pourraient bouleverser les marchés alimentaires. Mardi, le porte-conteneurs de 200 000 tonnes Ever Given s’est échoué en le traversant, mettant définitivement un terme à l’artère maritime critique qui relie la Méditerranée et la mer Rouge à travers l’Égypte. Le blocage a bloqué des expéditions d’une valeur de près de 10 milliards de dollars par voie navigable. Alors que les embouteillages autour du canal augmentent, les autorités s’efforcent de déloger l’énorme navire, mais cela pourrait prendre des jours, voire des semaines.

Selon La menthe rapportent que la plupart des grains de café d’Afrique de l’Est et d’Asie – qui sont deux des principaux producteurs mondiaux de robusta – affluent vers l’Europe par le canal de Suez. La voie navigable critique construite en 1869 porte plus de 12 pour cent du commerce mondial en volume. En raison du récent blocage, les torréfacteurs européens de haricots sont déjà inquiets pour leurs expéditions en provenance du Vietnam. Le pays d’Asie du Sud-Est est le plus grand producteur mondial de cette variété particulière et sa pénurie pourrait potentiellement perturber le commerce alimentaire mondial. Et tout comme la disponibilité a commencé à s’améliorer, le blocage du canal a apporté un autre mal de tête.

Le rapport citait également Luhmann, fondateur de JL Coffee Consulting et ancien acheteur principal de café chez Jacobs Douwe Egberts BV, l’un des plus grands torréfacteurs de café au monde, «Pour les commerçants, ils vont se démener pour approvisionner leurs clients en Europe.»

« Résoudre ce problème prendra quelques jours si nous avons de la chance, mais malgré cela, beaucoup de dégâts ont déjà été causés », a ajouté Luhmann.

Avec une telle incertitude et le manque à gagner du Vietnam, quelques torréfacteurs européens se sont récemment tournés vers des approvisionnements en provenance d’Afrique de l’Est. En conséquence, les commerçants ont constaté une demande accrue de haricots en Ouganda et d’autres variétés plus douces des pays d’Afrique de l’Est. Mais ces expéditions de café prennent également le Suez pour atteindre les marchés européens. Les commerçants tirent le meilleur parti de la situation en facturant des sommes importantes pour les stocker dans des entrepôts européens.

Alors que l’embouteillage se profile, les lignes de conteneurs AP Moller-Maersk A / S et Hapag-Lloyd AG ont déclaré qu’elles envisageaient d’envoyer des navires à travers l’Afrique pour éviter l’embouteillage de Suez, tandis que Torm A / S, un propriétaire danois de pétroliers, a déclaré que ses clients interrogé sur le coût des options de détournement, le rapport a en outre mentionné.