Vous aimez faire des mèmes ? Cette société recherche un ‘artiste’ pour ‘Sh*tpost’ toute la journée pour Rs 87 Lakh

Si vous avez des parents indiens, on vous a dit au moins une fois dans votre vie « regarder votre téléphone toute la journée ne vous mènera nulle part dans la vie », alors que vous souriiez probablement à un mème. C’est peut-être le témoignage le plus étrange que ils avaient tort – les mèmes peuvent potentiellement vous mener quelque part – même jusqu’à un salaire à 7 chiffres INR si vous êtes efficace pour faire des mèmes – et publier des choses qui se passent, toute la journée, tous les jours. Oui, nous ‘ Vous parlez d’un travail légitime. Gitcoin embauche un ‘Meme Artist / Sh ** poster + Community Manager’ pour créer des mèmes pour eux toute la journée.

Gitcoin se décrit comme « une communauté de bailleurs de fonds et de constructeurs qui veulent voir le web3 prospérer. Ensemble, nous avons aidé les développeurs à collecter près de 20 millions de dollars en permettant à des individus d’utiliser des mécanismes nouveaux et expérimentaux tels que le financement quadratique. »

Le candidat idéal pour ce poste qu’ils recherchent nécessite «au moins une certaine expérience des communautés crypto, de solides compétences organisationnelles, de bonnes vibrations et passe déjà beaucoup trop de temps sur Twitter et Discord. Ce rôle comprendra des éléments de conception, de développement communautaire et de relations avec les développeurs. Plus précisément, créer du contenu autour des événements et des activités qui se déroulent dans la communauté Gitcoin, le processus de gouvernance de la communauté de Memeing Gitcoin existe, modérer Discord et d’autres canaux où vit la communauté Gitcoin, trouver de nouvelles et nouvelles façons d’améliorer l’expérience Discord, aider les nouveaux membres de la communauté à naviguer l’écosystème et passez de 0 à 1 dans web3, modération et publication de mises à jour sur le Twitter de Gitcoin. »

Que devez-vous faire pour postuler? Envoyez-leur simplement un e-mail avec un lien vers votre twitter/github (si vous y êtes actif), parlez-leur de votre expérience de gestion d’une autre communauté Discord et envoyez quelques 10/10 meme.

L’offre d’emploi est publiée sur les emplois de crypto-monnaie et paie de 80 000 $ à 120 000 $ ou une limite supérieure de Rs 87,04,860. La description du poste indique en outre que le travail est pour le moment le travail à distance. « Nous sommes une équipe entièrement distante, mais les membres de l’équipe devront être capables de travailler au moins partiellement en MST (heure du Colorado). »

Partageant une capture d’écran de l’offre d’emploi, une personne a écrit sur Twitter : « Il s’agit d’un mème à six chiffres qui fait du travail dans une entreprise légitime. Peu importe à quel point les intérêts de votre enfant semblent idiots… ne leur dites jamais qu’ils devraient les abandonner pour un « vrai travail » »

Si la création de mèmes est votre passion, vous devriez certainement envisager de postuler pour le poste, et enfin dire à vos parents : « Hé maman, regarde mon salaire – et regarde, aucun diplôme d’ingénieur ou de médecine ne m’a amené ici ! »

