Vous aimez dormir ? Vous pouvez décrocher un emploi dans cette entreprise de matelas de New York, voici comment

Aimez-vous dormir? Une marque de matelas basée à New York nommée Casper’s job opening peut devenir le job de vos rêves. Intitulée « Casper Sleepers », la société, dans sa dernière offre d’emploi, a publié une exigence pour les employés qui seront payés publiquement pour leurs compétences en sommeil, sur les plateformes de médias sociaux ou partout où les gens pourraient être à la recherche. L’entreprise invite littéralement les gens à dormir au travail parce qu’elle croit qu’« un bon sommeil change tout ». Vous vous demandez quelles pourraient être les conditions pour être embauché pour ce poste ?

Tout comme le titre du poste le suggère, on s’attend à ce que l’employé dorme dans des zones et des environnements inattendus, qu’il s’agisse de l’histoire de son entreprise ou de n’importe où dans le monde. Lorsque l’employé n’est pas affecté au sommeil, il doit partager son expérience de dormir dans des lieux publics avec d’autres sur les réseaux sociaux de l’entreprise dans une vidéo de type TikTok. Il est important de noter que l’employé doit être en mesure de démontrer clairement sa capacité à dormir aux clients et aux téléspectateurs.

En dehors de ces conditions, l’entreprise ne s’attend pas à ce que l’employé apporte un certificat d’études supérieures ou un diplôme professionnel, mais plutôt qu’il ait simplement le désir de dormir le plus possible. Ils doivent avoir la volonté d’être devant la caméra pour capturer le contenu. Il sera préférable que le demandeur appartienne à une résidence de la région de NYC, cependant, ce n’est pas un facteur obligatoire pour la demande.

Tout comme l’exigence unique du poste, les avantages de rejoindre l’entreprise sont également exceptionnels. Le demandeur doit porter un code vestimentaire pyjama pendant les heures de travail. Ils obtiendront des heures à temps partiel et une rémunération au besoin. En plus de cela, ils pourront également accéder à des produits gratuits fabriqués par l’entreprise.

Plus loin, l’exigence du poste met en évidence trois facteurs principaux qui doivent être satisfaits pour acquérir le poste. Le candidat doit être âgé de 18 ans ou plus, être prêt à dormir et être filmé pour le contenu des médias sociaux.

Comment postuler au poste ?

Si vous pensez que ce travail est parfait pour vous, vous devez informer l’entreprise basée à New York pourquoi vous êtes apte au travail dans une vidéo TikTok. Le candidat peut envoyer la vidéo à la page de médias sociaux de l’entreprise et doit utiliser le titre du poste comme hashtag principal du clip. Le pseudo TikTok personnel du candidat doit être ajouté à la candidature en ligne.

Alors, êtes-vous prêt à postuler pour ce poste ?

