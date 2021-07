Vous aimez avoir de grandes portions ? Essayez ces défis alimentaires étranges

Alors que la plupart des gourmands aiment essayer de nouveaux plats, d’autres ont l’habitude d’avoir d’énormes portions à la fois. Pour ceux qui se sentent qualifiés pour la deuxième catégorie, ils devraient certainement essayer des défis alimentaires étranges. Certains restaurants proposent à leurs clients de tels défis époustouflants. Ils sont si difficiles que même beaucoup de mangeurs professionnels n’ont pas réussi à les terminer.

Ici, nous avons préparé une liste de certains des défis alimentaires les plus fous.

1. El Criminel, Mission Burrito

Mission Burrito est un restaurant basé dans la ville anglaise de Bristol. Il a lancé El Criminal, un défi de manger des burritos en 2018. Il s’agit d’un burrito colossal de 5 LB (environ 2,25 kg) qui contient trois viandes, du riz, des haricots, de la salade et du fromage. Son poids est égal au poids d’un nouveau-né. Si vous pensez que vous n’avez qu’à vous attaquer aux portions gigantesques, attendez de le voir être servi. Il est étouffé comme le ferait un criminel, avec de la crème sure et de la salsa de plus en plus chaude qui s’égoutte. Pour couronner le tout, il est servi sur un lit de nachos d’une longueur d’un pied.

2. 96oz Steak Challenge, The Ashville Steakhouse, Angleterre

Afin de relever ce défi, vous devrez manger un steak de 96 oz qui comprend cinq côtés de rondelles d’oignon, des chips triple cuisson, du pain à l’ail, des légumes et de la salade. Il est garni de poivre et de sauce béarnaise. Il coûte Rs 11 347, mais quiconque peut le laver avec une pinte en une heure peut l’avoir gratuitement. À ce jour, seul un professionnel de la gastronomie tchèque a réussi à relever le défi.

3. Défi barbecue, grillades nues

Ce restaurant basé à Bristol sert un hamburger Bare Grill, un carré complet de côtes levées, une poitrine fumée, du porc effiloché, des ailes de poulet, des saucisses fumées, des frites au bacon, des rondelles d’oignon, des frites aux extrémités brûlées, deux petits pains et deux grains de maïs. Vous devrez terminer cet exploit en moins d’une heure. Un seul mangeur professionnel, Beard Meats Food, a réussi à relever ce défi jusqu’à ce jour.

4. Qui ose les ailes, Greene King, Angleterre

Ce restaurant sert certaines des ailes les plus épicées. Les challengers recevront 25 ailes qui seront mélangées en cinq saveurs, y compris Texan Style BBQ, Piri Piri, Sweet Chilli, Spicy Dry Rub et TABASCO Scorpion Sauce. Ceux qui réussiront à relever le défi recevront un certificat ou figureront sur le Wall of Fame.

