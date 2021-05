«  Vous affaiblissez notre institution  »: un haut flic français riposte contre 93 ex-officiers qui ont signé une lettre appelant à éviter la «  guerre civile  »

Sur le même ton que les lettres ouvertes antérieures signées par des militaires à la retraite et en activité, une pétition signée par 93 anciens policiers a exhorté le président Emmanuel Macron, le gouvernement et les législateurs «Faire tout son possible pour mettre fin à la situation extrêmement grave que traverse la France en termes de sécurité et de paix publique.»

La France ne doit pas sombrer dans le chaos. La police française ne peut pas permettre que les forces armées les remplacent demain pour éviter une guerre civile.

Les signataires ont écrit que les attaques contre la police constituent «Le rejet de nos valeurs républicaines, de nos coutumes et de notre modèle de société.» La lettre mentionnait la mort d’Eric Masson, un officier tué lors d’un raid de drogue dans la ville méridionale d’Avignon ce mois-ci.

«Les attaques ouvertes contre les postes de police par des hordes d’individus armés et masqués se propagent sur notre territoire en toute impunité», dit la lettre, ajoutant que le pays « S’est fragmenté en enclaves. »

Les signataires ont demandé à « réarmer [the police] matériellement, moralement et légalement, » afin qu’ils puissent continuer à exercer leurs fonctions sans «Risquant leur vie à chaque coin de rue.»

«Il est temps de prendre des mesures efficaces pour reprendre notre propre pays et restaurer l’autorité de l’État partout où il échoue», ils ont écrit.

Au moment de sa publication, la pétition publiée sur le site mesopinions.com a reçu environ 39 000 signatures.

Frédéric Veaux, le plus haut responsable de la police française, a répondu dans une lettre de sa part, citée par les médias français. Veaux a fait valoir que les anciens policiers sont toujours liés par le « devoir de retenue » – une loi qui exige que les fonctionnaires montrent « Retenue et modération » lors de l’expression d’opinions personnelles en public.

Veaux a écrit que, quels que soient les motifs de la pétition, «Votre initiative affaiblit notre institution plus qu’elle ne la renforce.» Il a fait valoir que la police française «A plus que jamais besoin de confiance en soi, d’unité et de cohésion au sein de ses rangs, sans esprit de partisanerie.»

Dans le même temps, Veaux a déclaré que le gouvernement a fait «Des étapes importantes à la fois en termes de protection des policiers et du matériel.»

L’échange est intervenu après la publication de deux lettres ouvertes rédigées de la même manière par le magazine d’information conservateur français Valeurs Actuelles. Le premier appel a eu lieu en avril et a été signé par 25 généraux à la retraite et plus de 1 000 anciens soldats et soldats en service actif. Il a évoqué une possible guerre civile et a exhorté les autorités à intervenir contre la « désintégration » du pays. La lettre demandait spécifiquement à Macron de se battre «L’islamisme et les hordes des banlieues», et ainsi que «Individus masqués» qui attaquent les postes de police.

La deuxième pétition était anonyme, les auteurs se décrivant comme des soldats appartenant à la jeune génération. Ils ont demandé instamment que des mesures soient prises pour empêcher la France de devenir « Un état défaillant. » Valeurs Actuelles a déclaré que la lettre, qui a été publiée le 11 mai, a été lue par plus de 2,4 millions d’utilisateurs uniques sur leur site Web et a reçu 287 578 signatures vendredi.

Les lettres ont beaucoup attiré l’attention des médias et suscité un débat en France. Marine Le Pen, qui dirige le parti conservateur du Rassemblement national, a déclaré qu’elle partageait les préoccupations exprimées par les soldats. Les représentants du gouvernement et les hauts gradés de l’armée ont fait valoir que le ton des pétitions était inapproprié et que les militaires devraient rester neutres dans les affaires politiques.

Le chef d’état-major des forces armées, le général François Lecointre, a déclaré que le personnel militaire en service actif devrait démissionner s’il souhaite faire de telles déclarations en public. Il a également déclaré que les militaires en service actif identifiés comme signataires de la lettre d’avril seront traduits en cour martiale pour avoir enfreint la règle de neutralité.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!