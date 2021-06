C’est une vidéo incroyable. Il existe en fait quelques exemples récents de mères incendiant des conseils scolaires à cause de leur programme raciste «Tuez les Blancs, tuez les flics».

Cette maman, cependant, va tout droit vers l’ouest avec les membres du conseil d’administration à la vie de lis.

« Arrêtez d’endoctriner nos enfants. Arrêtez d’apprendre à nos enfants à détester la police. Arrêtez d’enseigner à nos enfants que s’ils ne sont pas d’accord avec la communauté LGBT, ils sont homophobes. Vous n’avez aucune idée de la vie de chaque enfant. Vous ne savez pas en quoi consiste leur mode de vie familial. Vous ne connaissez pas la composition de leur vie », a-t-elle dit juste pour commencer.

« Vous abusez émotionnellement et mentalement de nos enfants ! » dit la maman outrée. « Vous les démoralisez en leur enseignant les valeurs communistes ! »

« Vous avez des enfants comme les miens qui sont musulmans et je suis chrétien et tout le monde penserait qu’ils ne croiraient jamais cela d’elle, n’est-ce pas, parce que de son apparence ou selon Miss Cyrus, elle est trop blanche », a-t-elle déclaré se référant à un « éducateur » spécifique.

Eh bien, le conseil d’administration s’est bien entendu sur l’utilisation de leurs noms et a essayé de la faire taire. Comment ça s’est passé pour eux ?

Regarde:

« Vous travaillez pour moi. Je ne travaille pas pour toi. Vous avez un devoir. Nous vous confions nos enfants. Nous enseignons à nos enfants la morale et les valeurs. Quand ils grandissent pour commettre des crimes et finissent en prison et tuent un policier, c’est de notre faute », dit-elle. « Non c’est votre faute! »

AMEN.

« C’est toujours l’Amérique. Et tant que je me tiendrai ici sur cette bonne terre Terre de Dieu, je me battrai. Et ce n’est pas le dernier de moi que vous verrez.

AMEN AMEN AMEN.