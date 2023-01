"Vouloir la renommée est une maladie": Virat Kohli partage des histoires cryptiques sur Insta

L’un des plus grands joueurs de cricket de tous les temps, Virat Kohli, profite d’une pause, loin du jeu, depuis la conclusion de la série Bangladesh. Après avoir raté la série T20I contre le Sri Lanka, le batteur est prêt à retourner sur le terrain, portant les couleurs de l’Inde pour la série ODI contre les insulaires. Cependant, avant le début de la série de 3 matchs, le frappeur droitier a publié quelques histoires énigmatiques sur Instagram, laissant les fans perplexes. Il a partagé une citation du regretté acteur de Bollywood Irrfan Khan et une vidéo mettant en vedette l’acteur hollywoodien Tom Hanks dans quelques histoires.

“Vouloir la célébrité est une maladie et un jour je voudrai être libéré de cette maladie, de ce désir. Là où la célébrité n’a pas d’importance. Là où il suffit de vivre la vie et d’aller bien”, a partagé Kohli sur son histoire Instagram citant Irrfan.

“J’aurais aimé savoir” ça aussi passera “. Tu te sens mal en ce moment? Tu te sens énervé? Tu te sens en colère? Cela aussi passera. tout le monde vous comprend enfin”, a déclaré Tom Hanks dans la vidéo partagée par Kohli.

La raison derrière les histoires Insta de Kohli n’est pas connue, mais le choix des publications sur la plate-forme de médias sociaux a certainement incité les fans à se demander.

Histoires Instagram partagées par Virat Kohli

Virat Kohli a partagé de nombreux messages sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Plus tôt, il avait partagé des photos de ses vacances avec sa femme Anushka Sharma alors que le couple entrait dans la nouvelle année 2023 avec style.

Sur le front du cricket, Kohli devrait rejoindre le reste de ses coéquipiers dès que les préparatifs de la série ODI contre le Sri Lanka sont sur le point de commencer. Le premier match aura lieu le 10 janvier. Non seulement Kohli, mais même le skipper Rohit Sharma et des vétérans comme KL Rahul, Mohammed Shami et Jasprit Bumrah seront de retour pour la mission.