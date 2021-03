Google Earth est un service unique qui vous donne accès à des vues satellite de notre planète – quelque chose que vous ne rencontreriez pas vraiment tous les jours. En cours de route, Google Earth est célèbre pour avoir capturé certains des endroits les plus éloignés de la planète, ajoutant au mystère et aux diverses théories d’intrigues sur différents lieux et domaines d’intérêt de notre planète. En cours de route, il a également capturé certaines des vues satellites les plus durables (et les plus amusantes) de personnes prises dans des actions maladroites. Maintenant, Google peut vous permettre de voir tout cela – et plus encore, en rembobinage.

Rapporté pour la première fois par les développeurs XDA, Google Earth semble préparer une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de voir le passé de la Terre, s’étendant sur plus de huit décennies. Une fois activé pour le public, les utilisateurs peuvent être en mesure de sélectionner une année du passé, remontant aux années 1930, et de voir à quoi leur ville de résidence a pu ressembler dans la journée. Il dispose également de ce que l’on dit être un mode time lapse, qui automatisera Google Earth pour afficher des images aériennes de l’emplacement sélectionné au fil des ans. Cela montrerait comment une ville a grandi au fil du temps, jusqu’à ce qu’elle regarde le moment très présent.

Le seul hic est la disponibilité des images satellite dans les serveurs de Google pour des endroits en dehors des États-Unis. Le rapport XDA affirme que si des villes comme San Francisco semblent avoir des images satellite assez impressionnantes depuis les années 1930, la même chose peut ne pas s’appliquer aux villes d’Inde ou d’autres pays. Dans certains cas, les images aériennes disponibles peuvent ne pas remonter à si longtemps, mais pourraient quand même résumer, par exemple, la façon dont une ville s’est développée sur une période plus courte de, disons, deux décennies. Cela ferait toujours un spectacle assez impressionnant à observer. La fonctionnalité est actuellement désactivée pour l’application Android de Google Earth et bien cachée dans son code.

En conséquence, à moins que vous ne soyez un développeur ou du moins un utilisateur assez avancé avec une solide connaissance de l’enracinement de votre téléphone Android et de l’utilisation de terminaux pour déverrouiller des fonctionnalités cachées au fond de la base de code, vous ne pouvez pas tout à fait y accéder tout de suite. Cependant, cela signifie également que Google envisage peut-être de lancer la fonctionnalité – avec d’anciennes vues satellite et un mode time lapse pour les assembler tous ensemble, dans un proche avenir. Ce n’est pas vraiment une chose fonctionnelle, à moins que vous ne soyez impliqué dans le développement d’infrastructures publiques et que vous puissiez faire avec un diaporama de la croissance de votre ville par rapport aux autres.

Néanmoins, c’est toujours une fonctionnalité intéressante, nous allons donc garder un œil sur le moment où Google la fera sortir pour que tout le monde puisse perdre du temps et s’amuser un peu à le faire.