« Voulez-vous que Max Pacioretty prenne le dessus sur Nick Robertson et Bobby McMann dans le top neuf ? » — Anthony Petrielli débat des questions de pré-saison des Maple Leafs sur Sportsnet 590

Anthony Petrielli de la MLHS a rejoint L’émission matinale des fans

Petrielli sur les différences notables dans le style de hockey de Craig Berube jusqu’à présent en pré-saison :

La plus grande différence à cinq contre cinq réside simplement dans leurs évasions sur la glace. Ils sont un peu plus rapides dans leur façon de procéder – beaucoup de tirs rapides sur le mur, par opposition à des regroupements de longue haleine. En revoyant quelques matchs en arrière, je ne les ai pratiquement jamais vus se regrouper, ce qui était essentiellement un incontournable sous Sheldon Keefe : le cercle de retour. Les fans pensent probablement à Pierre Engvall avec le grand et large cercle de retour dans la zone des Leafs au lieu d’attaquer. Ils sont un peu plus rapides pour pousser la glace et y amener la rondelle. Même s’ils ont amélioré leur défense, je pense que tout le monde comprend que la force de leur équipe réside dans leurs attaquants. Donnez à ces gars la rondelle pour aller travailler.

Petrielli à propos de la prochaine crise de l’effectif au poste d’attaquant avant la soirée d’ouverture :

Une partie de l’équation, et je n’y avais pas réfléchi jusqu’à hier parce qu’il était enfin sur la glace avec le premier groupe pour la première fois, est Connor Dewar. Il est oublié et perdu dans le mélange, peut-être en partie parce qu’il est petit, de sorte que les gens ne reconnaissent pas toujours qu’il est bon dans son rôle. Je pensais qu’il avait changé le quatrième trio des Leafs à son arrivée. Il représentait une énorme amélioration par rapport à Noah Gregor. C’était la première fois que la quatrième ligne était viable. Il se faisait prendre sous l’eau auparavant, et il a fait du bon travail pour les rendre respectables avec sa vitesse et la façon dont il a poussé la rondelle sur la glace et a réussi l’échec-avant. Il est légitimement bon défensivement et a montré son potentiel en désavantage numérique. Une grande question que j’avais en arrière-plan : Quand est-il de retour ? Pour moi, il est dans l’alignement s’il est en bonne santé. Je ne pensais pas encore qu’il serait en bonne santé, puis il s’est entraîné avec l’équipe première. Si Dewar commence le LTIR, Steven Lorentz a une voie claire. Il remplace Dewar pour le moment en termes de responsabilité défensive, de capacité à intervenir au centre – même si ce n’est pas idéal – et en désavantage numérique. Si Dewar est en bonne santé, vont-ils regrouper Lorentz et Reaves ? Vont-ils aller dans une direction complètement différente avec le quatrième trio ? À un moment donné, ils devront échanger quelqu’un. S’ils envisagent de signer Pacioretty et Lorentz, et si Dewar est à quelques semaines d’être en parfaite santé, le calcul ne fonctionnera tout simplement pas.

Petrielli sur la question de savoir si Max Pacioretty correspond au mélange des Leafs :

En fin de compte, si vous regardez le groupe, il s’agit de savoir quel poste il va occuper dans le top neuf. Je ne pense pas qu’on puisse faire jouer un joueur comme celui-là sur le quatrième trio. Il a été l’un des six principaux joueurs tout au long de sa carrière. Le regarder maintenant et lui dire : « Jouez 8 à 10 minutes par soir et soyez efficace… » Je sais que Jason Spezza l’a fait en quelque sorte ici. Certains diront que c’est une réussite. Personnellement, ce n’est tout simplement pas mon style de quatrième trio. Je ne pense pas que ce soit le style de quatrième trio de Craig Berube. Je ne pense pas qu’il cherche à exploiter un peu d’habileté et le jus que ce gars a laissé dans un rôle de quatrième ligne pour, espérons-le, marquer un but étrange. Si vous regardez la carrière de Berube, aux points, il avait Alex Steen là-bas vers la fin, mais Steen était également un contrôleur défensif très détaillé. Il a déployé ce genre de travailleurs sur la quatrième ligne. Si Pacioretty n’est pas parmi les neuf premiers, je ne vois pas l’intérêt. Si vous passez le groupe dans le top neuf, voulez-vous qu’il prenne le dessus sur Nick Robertson ? Voulez-vous qu’il prenne contact avec Bobby McMann ? Personnellement, je préférerais voir ces gars-là avoir ce look en avantage numérique et du temps de glace supplémentaire. S’ils restent en bonne santé, les deux gars peuvent viser plus de 20 buts cette année. Je ne suis pas sûr que Pacioretty – qui vient d’inscrire quatre buts en 47 matchs, à 36 ans et avec son patinage en déclin – puisse faire cela.

Petrielli sur la question de savoir si la mise à niveau du personnel est le plus grand espoir d’amélioration défensive ou si la structure de Bérubé est le plus grand moyen de solidifier le jeu défensif :

Ce sera certainement les deux. Il y a eu des moments où les Leafs ont verrouillé les choses défensivement sous Sheldon Keefe. Ils ont été raisonnables en termes de buts contre depuis plusieurs années. Toutes ces fois, c’est parce que les attaquants ont vérifié avec compétence. Il y a eu des années où c’était un peu plus ouvert. Cela a eu un impact sur les résultats. La défense ne recevait aucun soutien. Si nous revenons à la saison dernière, il y a eu un moment au milieu de la saison où ils ont éliminé David Kampf en bonne santé parce qu’ils s’attendaient et comptaient sur lui pour être une présence défensive. Certaines de ces choses peuvent être corrigées en permettant aux attaquants d’être un peu plus responsables défensivement. Tout le monde désigne toujours les six gars sur la ligne bleue. C’est la nature humaine à tous les niveaux du hockey, mais les attaquants y jouent un rôle majeur. Je pense que Bérubé y contribuera, mais je pense aussi que le talent apporté constitue une amélioration notable. Chris Tanev est bien meilleur que tous ceux qui sont sortis cet été. Oliver Ekman-Larsson l’est probablement aussi. Cela fait aussi une différence.

Petrielli sur l’utilisation de Matthews-Marner cette saison s’ils restent ensemble :

Si ces deux-là sont ensemble pendant la majeure partie de la saison, ils devront justifier cela en affrontant la première ligne de l’autre équipe nuit après nuit et en les battant carrément. Il n’y a pas que Matthews et Marner ensemble. Ce sera probablement Morgan Rielly et Chris Tanev comme duo D derrière eux. Si cette unité de cinq joueurs – la meilleure paire de défenseurs et les deux meilleurs attaquants – sont ensemble sur la glace, la seule option à ce stade est pour eux de s’affronter, de gagner ces minutes et de mettre la table pour le match. le reste de l’équipe derrière eux. Ils ne pouvaient pas justifier de les garder ensemble sans le faire. Tout le reste serait absurde et préjudiciable au reste de la formation.

Petrielli sur l’idée d’une prolongation de contrat pour Matthew Knies :

Il n’était pas éteint à l’université en termes de production. Ce n’était pas comme s’il avait des chiffres criards. Il était évidemment très bon à l’université et était un prétendant au titre de joueur de l’année. Cela ne veut pas dire qu’il n’était pas vraiment bon, mais il ne l’éclairait pas au point que nous voyons certains des autres joueurs les mieux classés ou des joueurs avec un pedigree plus élevé en termes de potentiel offensif. L’année dernière, il était bon. Il a été efficace sur la glace. Il était parfois visible. C’était lors de sa première année sur ce marché avec deux gars qui, aussi géniaux soient-ils, peuvent être un peu difficiles à jouer. Tout le monde ne peut pas les suivre. Tyler Bertuzzi ressemblait en grande partie à un poisson hors de l’eau à leurs côtés. Ce sont toutes de bonnes choses, mais il a récolté 35 points l’année dernière avec 15 buts. Quand je le regarde, je me dis : « Si tout se passe bien, je pourrais le voir passer quelques années où il a des objectifs au milieu de la trentaine et pourrait potentiellement atteindre 40, mais en termes de production globale, je ne sais pas si il serait plus qu’un gars à 75 points. Je ne vois pas cela dans son jeu, en partie parce qu’il checke beaucoup. Une grande partie de son jeu consiste à effectuer un échec avant et à être fort défensivement et aux bons endroits. Je ne dirais pas qu’il a une vitesse fulgurante. Pour moi, il est raisonnablement plafonné offensivement, mais ses avantages seront sa capacité à avoir un impact sur le jeu sur toute la glace, ce que nous avons vu contre Boston. Pour moi, il était l’un des joueurs les plus marquants de l’équipe dans cette série, et ce n’était pas nécessairement à cause de sa production, même s’il a vécu de grands moments et un grand but en prolongation. C’était vraiment la façon dont il avait eu un impact sur les matchs d’une équipe à l’autre. Il serait intéressant de comprendre cela du point de vue de la valeur s’ils essaient de prendre de l’avance et de le payer maintenant. Je pense qu’il serait difficile pour eux d’arriver à un chiffre que Matthew Knies accepterait pour un accord à long terme qui aurait également du sens pour les Leafs du point de vue de la valeur.

Petrielli à propos de la rumeur de prolongation du contrat de Jake McCabe (rapportée par Nick Kypreos comme étant d’environ six ans, 5 millions de dollars AAV) :