Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a appelé les États-Unis à abandonner toutes leurs sanctions contre le pays s’ils veulent que l’Iran revienne à ses propres engagements dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015.

Khamenei a tweeté dimanche que, bien que l’Iran s’acquitte auparavant de ses propres obligations dans le cadre de l’accord, les États-Unis et l’Europe ont violé leurs promesses.

«L’Iran a rempli toutes ses obligations dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015, pas les États-Unis et les trois pays européens … S’ils veulent que l’Iran revienne à ses engagements, les États-Unis doivent d’abord lever toutes les sanctions». il m’a dit.

Dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015, l’Iran a accepté de réduire ses installations nucléaires et de limiter son stock d’enrichissement d’uranium, tandis que les autres parties ont accepté de lever certaines sanctions économiques contre l’Iran. L’ancien président américain Donald Trump a toutefois retiré son pays de l’accord en 2018 et mis en œuvre davantage de sanctions – un acte que l’UE a jugé illégal – incitant l’Iran à abandonner ses propres engagements et à poursuivre ses efforts nucléaires.

Les États-Unis ont continuellement sanctionné l’Iran pendant des décennies, Trump augmentant apparemment les sanctions sous son administration comme une fouille à l’ancien président Barack Obama, qui a accepté l’accord nucléaire auquel Trump s’est opposé.

En novembre, l’Iran a exprimé l’espoir que les sanctions pourraient être levées sous l’administration du président nouvellement élu Joe Biden, même si cela n’a pas encore été vu.

«Notre objectif est de lever la pression des sanctions sur les épaules de notre peuple», A déclaré le président iranien Hassan Rohani. «Partout où cette opportunité favorable se présente, nous agirons sur nos responsabilités. Personne ne devrait rater une opportunité. »

Cependant, le mois dernier, l’Iran a critiqué l’actuel président américain et son secrétaire d’État Antony Blinken pour avoir refusé de lever les sanctions, comparant l’administration Biden à l’antagoniste de la Maison Blanche de Trump.

Blinken a exigé que l’Iran déménage «Retour en pleine conformité» avec l’accord nucléaire de 2015 avant d’envisager la levée de toute sanction, tout en ajoutant que «Nous sommes loin de là.»

