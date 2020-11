Voulez-vous me laisser entrer, cerf? Stag se lie d’amitié avec un visiteur de la beauté écossaise

Publicité

Un cerf élaphe majestueux a été aperçu en train de dresser un sabot comme pour saluer un marcheur alors qu’elle se tenait devant la portière de sa voiture dans la lande écossaise hier.

Le marcheur est resté immobile alors que le cerf l’a interceptée dans un parking à Glen Coe – une région connue pour ses cascades et ses sentiers qui grimpent à des sommets tels que Buachaille Etive Mor et Bidean nam Bian.

Deux cerfs sauvages se sont séparés de leur troupeau pour s’approcher du couple alors qu’ils montaient dans leur voiture après une après-midi de marche dans les landes.

Et un photographe a été stupéfait lorsque le cerf a semblé demander un ascenseur dans la voiture alors qu’il mettait son sabot à côté de la femme.

Pendant ce temps, un homme apparemment inconscient ne regardait pas le spectacle alors qu’il était assis dans le siège du conducteur.

Le cerf élaphe broute les herbes et la bruyère et se trouve couramment dans les bois et sur les landes jusqu’au sommet des montagnes. Bien que largement distribué en Écosse, le cerf élaphe ne se trouve pas dans les îles du Nord, dans d’autres îles périphériques, dans une grande partie de la ceinture centrale et dans le sud-est.

Le marcheur est resté immobile alors que le cerf l’a interceptée dans un parking à Glen Coe – une région connue pour ses cascades et ses sentiers qui grimpent à des sommets tels que Buachaille Etive Mor et Bidean nam Bian. Deux cerfs sauvages se sont séparés de leur troupeau pour s’approcher du couple alors qu’ils montaient dans leur voiture après une promenade l’après-midi dans les landes