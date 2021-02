Google est partout sur Internet. Presque chaque personne dans le monde utilise l’un ou l’autre des services du géant californien de Mountain View, ce qui signifie que Google détient également le plus de données sur ses utilisateurs, en particulier ceux qui utilisent Android. Maintenant, avec les problèmes de confidentialité des données à un niveau record, de nombreuses personnes chercheront à désactiver leur compte Google – une procédure qui prend un certain temps et des efforts.

Dans cet article, nous vous expliquerons comment sauvegarder toutes vos données sur Google et supprimer votre compte Google une fois pour toutes. La première étape ici est de prendre le temps de télécharger une copie de toutes vos données. Une autre étape importante consiste à vous assurer qu’aucun de vos comptes en ligne n’est lié au compte Google que vous êtes sur le point de fermer. Voici les étapes à suivre pour sauvegarder les données de votre compte Google, puis procédez à la fermeture de votre compte Google:

Afin de sauvegarder toutes vos données, le service Takeout de Google facilite le téléchargement de toutes les données liées à votre compte Google en quelques clics. Les utilisateurs peuvent accéder à Site Web de Google Takeout (takeout.google.com) et connectez-vous au compte pour lequel vous souhaitez télécharger la sauvegarde. Le site Web fournit une liste des différents services et applications liés à votre compte Google. Décochez la case à côté de tout ce dont vous ne voulez pas avoir de sauvegarde. Une fois terminé, cliquez sur Prochaines étapes pour continuer.

La section suivante vous demandera comment vous souhaitez que vos données soient livrées. Vous pouvez demander à Google de le transférer directement vers un autre stockage cloud ou demander à Google de vous envoyer un lien pour télécharger toutes les données une fois qu’elles sont prêtes.

Ensuite, vous devez sélectionner vos préférences d’exportation. Il est recommandé aux utilisateurs de conserver l’option par défaut ou de sélectionner Exporter une fois. Sélectionnez le type et la taille des fichiers que vous souhaitez recevoir.

Enfin, cliquez sur Créer une exportation et attendez que Google rassemble toute votre journée et la prépare au téléchargement. Ce processus peut prendre des heures, voire des jours, selon la quantité de données. Les utilisateurs recevront un e-mail une fois que Google aura terminé de préparer les fichiers.

Maintenant, avec les données sauvegardées avec succès, vous pouvez poursuivre le processus de suppression du compte. Voici les étapes:

1. Accédez au Site Web du compte Google (myaccount.google.com)

2. Connectez-vous au compte que vous fermez

3. Sélectionnez Données et personnalisation

4. Recherchez la section nommée Téléchargez et supprimez vos données

5. Cliquez sur Supprimer un service ou votre compte.

6. Cliquez sur Supprimer votre compte, ce qui vous invite à vous reconnecter à votre compte.

Google vous donnera à nouveau la possibilité de sauvegarder toutes vos données et vous montrera une liste de tous les services qui ne seront plus accessibles.

7. Une fois vérifié, faites défiler vers le bas de la page et cochez les deux cases pour confirmer que vous souhaitez supprimer votre compte

8. Cliquez sur Supprimer le compte.