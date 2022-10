Voulez-vous essayer cette combinaison de nourriture bizarre de ‘Dabeli Fondue’ ?

Internet est une mine d’or pour les passionnés de cuisine, d’autant plus s’ils aiment les produits alimentaires uniques et interculturels qui mélangent le meilleur des deux mondes. Des saveurs chinoises incorporées dans la pizza à la crème glacée au poulet au beurre qui a fait le tour de la plate-forme de micro-blogging Twitter, il existe une combinaison d’aliments étranges à tous les degrés imaginables. Récemment, une version suisse d’un en-cas gujarati appelé « Dabeli » a attiré l’attention, au grand désarroi des puristes alimentaires du monde entier. Partagée sur Twitter par un utilisateur Kunal Sawardekar, la «fondue dabeli» est un plat fusion qui montre ce qui semble être un mélange de curry de pommes de terre à la place du fromage fondu. Il était servi avec des morceaux de pain croustillant.

Dans une légende ironique, Sawardekar a écrit : « Suisse : la neutralité est un élément central de notre politique étrangère – nous n’avons pas été en guerre avec un autre pays depuis 1815. Inde : testons votre engagement envers ce principe. Regardez la vidéo ici.

Suisse : La neutralité est un élément central de notre politique étrangère – nous n’avons pas été en guerre avec un autre pays depuis 1815 Inde : laissez-nous tester votre attachement à ce principe pic.twitter.com/f98H9NPv0c – Kunal Sawardekar (@smugdekar) 30 septembre 2022

Dabeli, une collation traditionnelle gujarati, serait originaire de la région de Kutch. Il peut être décrit comme épicé, croustillant à l’extérieur et doux à l’intérieur, une garniture de pommes de terre frite dans une pâte à base de farine de pois chiches. Il est ensuite servi dans deux petits pains ou petits pains moelleux et est généralement apprécié comme collation rapide. Son homologue le plus populaire, le Vada Pav, est également une collation extrêmement appréciée dans tout le Maharashtra.

En comparaison, une fondue au fromage classique aurait ses racines en Suisse. C’est un plat qui est essentiellement une casserole pleine de fromage fondu et qui se déguste mieux en associant le fromage à divers accompagnements tels que des craquelins, des gressins, des morceaux de viande (uniquement dans les cas non traditionnels) et plusieurs autres options. Le fromage est maintenu à une température de fusion optimale grâce à l’utilisation d’un brûleur portatif qui maintient la fondue au chaud.

Les internautes n’ont pas pu garder leur calme face à la photo partagée par Sawardekar d’une “fondue dabeli”. Un utilisateur a commenté: “Et encore plus de talent Gujju!” tandis qu’un autre utilisateur a écrit : « C’est le prochain niveau ! J’ai vu la fondue Pav Bhaji et la fondue Daal Makhni.

