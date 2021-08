Voulait prouver que les acteurs sont intelligents: l’actrice de télévision Ashnoor Kaur a obtenu 94% à son 12e examen CBSE | Nouvelles télévisées

New Delhi: Après que la star de la télévision Ashnoor Kaur, connue pour son rôle dans Patiala Babes, ait réussi son 12e examen CBSE avec brio, elle s’est assise et a expliqué comment sa réussite a contribué à changer la perception que les gens ont des acteurs. Dans une interview avec un grand quotidien, l’actrice a exprimé qu’elle voulait montrer aux gens que les acteurs peuvent aussi être intelligents et changer la perception qu’ils ont de la beauté mais pas de cerveau.

Elle a déclaré à News18 : « Je voulais donner l’exemple. Beaucoup de gens sont venus me voir et m’ont dit que vous nous aviez prouvé que les acteurs ne pouvaient pas être intelligents. Ils sont intelligents. Il s’agit de votre passion, de votre talent et de vos choix. n’est pas lié à la capacité mentale et à l’intellect. »

Kaur a également expliqué à quel point elle était une épave nerveuse avant la proclamation des résultats. Elle a révélé que lorsqu’elle a vu les résultats, elle et ses parents ont crié d’excitation.

Elle a dit : « Je m’attendais à ce que mon résultat soit bon. J’avais travaillé très dur. J’avais donné mon cent pour cent dans toutes mes soutenances et travaux pratiques parce que je ne voulais pas me décevoir. rendre mes parents fiers. Avant les résultats, j’étais nerveux. Je n’avais pas vérifié les notes de ma classe de 11e et je ne savais pas comment tout cela serait compté dans le résultat final. Mes parents étaient là avec moi quand je l’ai vérifié en ligne. Nous avons tous C’était un bon moment en famille. J’ai récemment eu un chiot Shih Tzu et il a aussi commencé à me lécher. »

La jeune actrice a déjà planifié son avenir et a exprimé un vif intérêt pour les médias. Par conséquent, elle pourrait opter pour BMM. Elle a également exprimé son désir d’étudier à l’étranger.

« Je souhaite poursuivre le BMM et me concentrer sur mes études. Pour mes masters, je pourrais aller à l’étranger. En plus d’agir, je veux aussi apprendre le cinéma et la réalisation », a-t-elle révélé dans une interview avec ETimes.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’Ashnoor a récemment réservé une nouvelle maison et veut en faire la maison de ses rêves. « J’ai réservé une nouvelle maison et c’est la maison de mes rêves. Elle est en construction. Cela fait du bien car cela reflète que vous grandissez, faites les choses par vous-même. Le travail acharné paie. La maison sera prête d’ici l’année prochaine d’abord la moitié. J’ai déménagé dans une nouvelle maison, mais je ne l’ai pas acheté. «

Ashnoor avait un penchant pour le showbiz dès son plus jeune âge. L’actrice a fait ses débuts d’actrice dans Jhansi Ki Rani à l’âge de 5 ans. Finalement, elle a joué dans des émissions telles que Na Bole Tum Na Maine Kuch Kaha, Na Bole Tum Na Maine Kuch Kaha 2, Bade Achhe Lagte Hain, etc. populairement connue pour sa performance dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et Patiala Babes.