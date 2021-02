La star de Bollywood Deepika Padukone, qui a ouvertement parlé de son combat contre la dépression au sommet de sa carrière, dit qu’elle aimerait voir un monde où aucune vie n’est perdue à cause de la maladie mentale.

Deepika a publié lundi une photo de son organisation, The Live Love Laugh Foundation, sur Instagram.

Parallèlement à l’image, elle a écrit: «La santé mentale est une cause qui m’est extrêmement personnelle et chère. Au cours des 5 dernières années, les donateurs, les partenaires, les autorités gouvernementales et notre incroyable équipe ont tous joué un rôle crucial dans le parcours de LiveLoveLaugh, mais le le plus grand impact a été celui de ceux qui ont vécu une expérience vécue de la maladie mentale et de leurs soignants.

Deepika a ajouté: « Je voudrais voir un monde où aucune vie n’est perdue à cause de la maladie mentale, et LiveLoveLaugh s’engage à réaliser cette aspiration. »

L’un des acteurs les mieux payés d’Inde, Deepika, qui a commencé sa carrière chez Om Shanti Om en 2007, a créé une fondation pour sensibiliser à la santé mentale nommée The Live Love Laugh Foundation en 2015, qui sensibilise au stress, à l’anxiété et une dépression.