Si vous êtes un utilisateur de Xiaomi Mi A3 dont l’unité a été maçonnée en raison d’une mise à jour logicielle défectueuse qui a été déployée récemment (puis interrompue), vous pouvez faire réparer votre téléphone Mi A3 en vous rendant dans l’un des centres de service Xiaomi à travers l’Inde. La société a confirmé que tous les téléphones Mi A3 en brique seront réparés gratuitement, que les téléphones soient sous garantie ou non. Cela survient quelques jours seulement après que Xiaomi a interrompu le déploiement de la dernière mise à jour logicielle avec Android 11 pour le Mi A3, ce qui a empêché le téléphone de répondre.

«Nous sommes conscients du problème sur certains appareils Mi A3 suite à une mise à jour récente d’Android 11. Depuis, nous avons interrompu le déploiement. Nous demandons aux utilisateurs qui rencontrent ce problème de se rendre dans l’un des plus de 2000 centres de service à travers le pays les plus proches de chez vous, où une solution sera fournie gratuitement et sans condition (dans ou au-delà de la garantie) », déclare Xiaomi dans un communiqué officiel. La mise à jour Android 11 pour le smartphone Mi A3 devait intégrer la dernière version d’Android, ainsi que des améliorations, notamment des bulles de discussion pour les messages, un mode Ne pas déranger (DND) amélioré, etc.