Votre vue pourrait vous exposer au risque de développer la maladie d’Alzheimer : ScienceAlert

Une nouvelle étude suggère que prendre soin de votre santé oculaire pourrait constituer un moyen simple de réduire vos risques de futurs problèmes cérébraux.

Une équipe de chercheurs dirigés par l’épidémiologiste de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Jason Smith a découvert que des améliorations aux problèmes de vision courants pourraient potentiellement prévenir jusqu’à un cas de démence sur cinq chez les personnes âgéesles gens.

« Étant donné la prévalence croissante de la démence aux États-Unis et dans le monde, la prise en compte des facteurs de risque modifiables est une priorité pour les stratégies de prévention de la démence », déclarent Smith et ses collègues. écrire.

Leur étude ne prouve pas que les problèmes visuels sont à l’origine de la démence, mais seulement que ces deux pathologies sont liées. Cela pourrait signifier que des facteurs qui n’ont pas été pris en compte pourraient être impliqués dans les deux pathologies. Mais recherches antérieures suggère fortement qu’il y a plus dans ce lien que une coïncidence farfelue.

Une enquête post-mortem de 86 donneurs humains diagnostiqués avec des problèmes cognitifs ont révélé que des changements dans leur rétine correspondaient à des changements dans les régions du cerveau responsables de la mémoire et de la perception du temps. De plus, certaines affections oculaires semblent être corrélées à des formes spécifiques de démence ; Par exemple La dégénérescence maculaire liée à l’âge a tendance à survenir parallèlement à la maladie d’Alzheimer, tandis que le glaucome semble plutôt lié à la démence vasculaire.

« [Vision impairment] est hypot« Il est probable que l’impact sur le risque de démence soit lié à des mécanismes similaires à ceux de la perte auditive », expliquer Smith et son équipe, se référant à protéines associées à la neurodégénérescence affectant les nerfs impliqués dans la détection auditive.

Il se peut également que la réduction des perceptions sensorielles augmente la demande sur le cerveau qui tente de compenser les pertes, en prenant des ressources à d’autres zones du cerveau qui en ont besoin.

« La perte sensorielle peut conduire à la dépression, à l’isolement social et/ou à une diminution de l’activité physique, ce qui pourrait entraîner une déficience cognitive », expliquent Heather Whitson, neurologue à l’université Duke, et ses collègues. expliqué dans une étude de 2018.

Ce qui signifie qu’il est possible que le traitement des problèmes de vision puisse à son tour atténuer certains facteurs à l’origine de la démence.

Dans la nouvelle étude, Smith et son équipe ont utilisé des données provenant de 2 767 patients âgés aux États-Unis et ont découvert que jusqu’à 19 % des cas de démence pouvaient être liés à au moins un problème de vision. Il s’agit notamment d’une perte de sensibilité dans la détection du contraste ou d’une perte de acuité visuelle de près – être capable de distinguer de petits détails avec précision, comme du texte.

Étonnamment, toutes les déficiences ne présentent pas le même niveau de risque, ce qui suggère que certaines pathologies devraient être prises en compte en priorité lors des évaluations. Le lien entre la vision et la démence était jusqu’à neuf fois plus élevé lorsque la sensibilité au contraste était incluse comme variable, par exemple, par rapport aux résultats des études qui ne prenaient en compte que l’acuité visuelle.

La perte de sensibilité au contraste survient dans des conditions telles que la cataracte qui nécessite une intervention chirurgicale ou la dégénérescence maculaire.

Jusqu’à 80 pour cent des déficiences visuelles peuvent être traitées ou évitées, la rééducation visuelle restant utile dans les cas où la perte n’est pas réversible.

Les données de recherche n’incluent pas plusieurs groupes minoritaires, ce qui signifie que les résultats ne peuvent pas être généralisés à toutes les populations. Smith et ses collègues n’ont pas non plus inclus l’impact du port de lunettes et de lentilles de contact, et suggèrent que ce serait une bonne piste à explorer ensuite.

« La fonction visuelle quotidienne d’un individu est plus susceptible d’avoir un impact plus important sur sa fonction cognitive », ont-ils déclaré. écrire.

« La contribution totale de la déficience visuelle tardive à la démence peut être substantielle. et justifie un examen plus approfondi pour éclairer les stratégies de prévention de la démence. »

Cette recherche a été publiée dans JAMA Ophtalmologie.