Votre vote ou votre historique de vote est-il public dans le Missouri ? Voir les lois sur les messages politiques

Les électeurs inscrits dans le Missouri ont probablement reçu des centaines de SMS, de courriels et de lettres dans leur boîte aux lettres provenant de campagnes liées aux élections de 2024.

Mais un courrier du Centre de participation électorale a soulevé quelques questions supplémentaires. Les électeurs du Missouri et des États comme Maryland et New Mexico ont signalé recevoir les bulletins d’électeurs prétendant contenir des informations sur la dernière fois que vous et vos voisins avez voté aux élections.

« Nous vous envoyons ce courrier, ainsi qu’à vos voisins, pour partager qui vote et ne vote pas, dans le but de promouvoir la participation électorale », indique le bulletin. « Bien que nous ayons caché le nom et le numéro de rue de vos voisins pour protéger leur vie privée, voici leurs véritables relevés de vote.

« Nous examinerons ces dossiers après l’élection pour déterminer si vous vous êtes joint ou non à vos voisins pour voter », indique le bulletin.

Une lettre arrivant dans la boîte aux lettres des résidents du Missouri comprend une « fiche de rapport de l’électeur » du Voter Participation Center. La lettre contient des informations indiquant la dernière fois que vous et vos voisins avez voté à une élection.

Bien qu’il ne précise pas pour qui vous et vos voisins avez voté, vous vous demandez peut-être comment ils ont obtenu vos informations et comment ils savent la dernière fois que vous avez voté.

Si vous habitez au Kansas, les informations sur les électeurs (adresse, affiliation à un parti, etc.) sont toutes publiques et accessibles. N’importe qui peut facilement consulter les informations d’électeur d’une personne, à condition de connaître son prénom, son nom et sa date de naissance.

Mais les informations sur les électeurs sont-elles aussi facilement accessibles dans le Missouri ? Est-ce ainsi que les campagnes ont trouvé votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail ? Voici ce que dit la loi de l’État.

Comment les campagnes obtiennent-elles vos coordonnées ?

Il n’est pas aussi accessible au Missouri d’obtenir des informations sur les électeurs qu’au Kansas, mais les campagnes et les citoyens ordinaires peuvent toujours recevoir ces données. Il leur suffit de le demander, selon une loi du Missouri.

N’importe qui peut le faire en déposant une demande d’enregistrement et toutes les demandes sont soumises à des frais, indique la loi. Tous les candidats et commissions politiques ont également le droit de recevoir la liste les années paires s’ils en font la demande.

Les informations que les gens peuvent recevoir de ces demandes comprennent :

Noms

Dates de naissance

Numéros d’identification des électeurs

Adresses

Cantons ou quartiers

Quartiers

Historique des votes. Cela inclut uniquement les années pendant lesquelles vous avez voté, pas pour qui vous avez voté ni votre affiliation à un parti.

Selon la loi, les forces de l’ordre infiltrées et les personnes participant à des programmes de protection des témoins peuvent voir leurs informations exclues.

Comment puis-je me désinscrire des SMS et des appels politiques ?

Alors, pouvez-vous arrêter complètement de recevoir des SMS, des appels et des lettres politiques ?

Lorsqu’il s’agit de SMS, il ne suffit pas de supprimer le fil de discussion pour garantir que vous ne recevrez plus de message de cette campagne. Toutes les campagnes doivent cesser d’envoyer des SMS si vous répondez « STOP » selon la Commission fédérale des communications.

Mais si les numéros vous envoient toujours des SMS, vous pouvez les transférer au 7726 (ou « SPAM »).

Il est également bon de connaître les exigences relatives aux textes robots de campagne, qui peuvent tous être consultés en ligne sur le site Web de la FCC. Les appels automatisés doivent inclure l’identité de l’appelant au début du message. Ils doivent également inclure le numéro de téléphone indiqué dans le message.

La commission affirme que les SMS envoyés à l’aide d’un composeur automatique doivent avoir reçu le consentement préalable, tandis que les SMS envoyés manuellement n’ont pas besoin du consentement du propriétaire du numéro.

Si vous avez une plainte concernant les appels automatisés ou les SMS, vous pouvez les signaler à la commission en appelant le 1-888-225-5322, en signalant en ligne à consumercomplaints.fcc.gov ou en soumettant votre plainte par courrier.

Il est plus délicat de sortir des listes de diffusion lorsque vous recevez des lettres dans votre boîte aux lettres. Le Commission fédérale du commerce dit que vous pouvez choisir le type de courrier que vous souhaitez recevoir des spécialistes du marketing en vous inscrivant sur le Association de marketing direct. Mais le La FTC et la DMA disent que cela ne s’applique pas au courrier des organisations politiques.

Lindsay Smith du Wichita Eagle a contribué à ce rapport.