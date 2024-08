Donald Trump, au grand dam de nombreux conseillers de campagne, je ne peux tout simplement pas arrêter de mentir sur la façon dont l’élection présidentielle de 2020 a été « truquée » en faveur de Joe Biden.

Trump, lors de rassemblements et d’interviews avec des animateurs de droite, proclame qu’il a besoin de soutien en novembre pour être «trop gros pour être gréé » les résultats des élections.

Mais que se passera-t-il si les responsables électoraux des États et des collectivités locales, qui soutiennent Trump et croient à ses allégations sans fondement de fraude électorale généralisée, décident de falsifier les résultats ? après Jour d’élection le 5 novembre ?

Il existe désormais une constellation de groupes de bonne gouvernance qui guettent précisément cela, se préparant à l’éventualité que des militants partisans occupant des postes officiels tentent de retarder ou d’arrêter la certification des élections si les résultats montrent Trump comme un perdant une fois de plus.

Ils pourraient être en train de regarder un réel tentative de truquer les élections, compte tenu de la manière dont certains responsables locaux ont agi en 2022 et 2023.

Il faut rester vigilant. La menace plane.

Un regard sur les élus qui ont œuvré contre les résultats des élections de 2020

L’ancien président Donald Trump fait campagne pour sa réélection à Bozeman, dans le Montana, le 9 août 2024.

Le Comité pour la responsabilité et l’éthique de Washington, une organisation à but non lucratif connue sous le nom de CREW, a publié la semaine dernière un rapport qui examinait les actions de «35 responsables électoraux malhonnêtes » dans huit États qui ont tenté de perturber ou de refuser les certifications d’élections locales depuis 2020.

Lors des élections américaines, les responsables locaux comptabilisent les bulletins de vote et certifient les résultats dans des rapports adressés aux responsables des États. Lors des élections présidentielles, les États envoient les certifications au Collège électoral. Ensuite, les électeurs se réunissent dans chaque État pour voter pour le vainqueur avant le Congrès américain certifie les résultats.

Le émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021une insurrection déclenchée par le refus de Trump d’admettre sa défaite, était un effort pour empêcher le Congrès de voter sur cette certification.

En novembre prochain, le blocage de la certification au niveau local peut avoir un « effet cascade », m’a expliqué Noah Bookbinder, directeur exécutif de CREW. Il a ajouté que les États ont des délais serrés et que le recours aux tribunaux pour forcer les fonctionnaires des États et des collectivités locales à faire leur travail peut prendre du temps.

Bookbinder a déclaré que les responsables électoraux qui tentent d’invalider les certifications depuis 2020 n’ont qu’une seule raison de le faire : comme « une sorte de répétition générale pour cet automne ». Il considère que ces responsables suivent la «Arrêtez le livre de jeu du vol » de 2020, qu’il utilise encore cette année pour propager des mensonges électoraux.

Pour l’instant, a déclaré Bookbinder, il n’a vu « un effort national coordonné » pour influencer la certification que dans un seul des sept États clés qui pourraient décider de l’élection : la Géorgie.

Les républicains s’efforcent d’affaiblir la Géorgie en vue d’une éventuelle perturbation des élections

Vote aux primaires électorales en Géorgie le 21 mai 2024.

Commission électorale de l’État de Géorgie le 6 août a voté étroitement selon les lignes du parti, avec les républicains gagnant l’approbation pour une nouvelle règle qui injecte l’expression « enquête raisonnable » dans le processus de certification des résultats par les responsables électoraux locaux.

Plutôt vague, n’est-ce pas ? Une enquête raisonnable menée par un fonctionnaire peut être une perturbation néfaste pour un autre fonctionnaire.

Trump était certainement content, en criant par leur nom les membres du conseil qui a soutenu le changement lors d’un rassemblement du 3 août à Atlanta, où il a fulminé contre les responsables géorgiens qui ont bloqué sa tentative de 2020 de renverser l’élection dans cet État.

L’America First Policy Institute, un entrepôt d’anciens conseillers de l’administration Trump espérant devenir de futurs conseillers de l’administration Trump, a déposé une plainte en mai en soutien à la candidature d’un responsable électoral du comté de Fulton efforts pour voter contre la certification les élections primaires de ce mois-là.

Le comté de Fulton est le comté de Géorgie comté le plus peuplé.Atout fait toujours face à des accusations criminelles là-bas pour sa tentative de renverser les élections de 2020 dans cet État.

« Notre meilleure analyse est que les gens qui poussent cette tactique ont vraiment choisi la Géorgie comme lieu de laboratoire cet automne », a déclaré Bookbinder. « Nous voyons donc de vrais signes d’organisation nationale. »

Un effort national, axé sur les États clés

La Géorgie est peut-être l’État le plus organisé dans ce domaine, mais elle n’est pas la seule.

Protégeons la démocratie, un groupe non partisan et anti-autoritaristeDepuis 2020, l’organisation a recensé 34 cas de tentatives de retard ou de refus de certifications électorales par des responsables électoraux locaux ou étatiques dans neuf États. Six de ces États – l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie – sont considérés comme des champs de bataille électoraux qui pourraient contribuer à déterminer le résultat des élections de novembre.

Ben Ginsberg, un avocat républicain qui a servi de conseil national pour les campagnes présidentielles en 2000 et 2004 pour George W. Bush et en 2008 et 2012 pour Mitt Romney, a déclaré que les récentes tentatives de bloquer les certifications électorales ressemblent à un essai pour novembre, mais sans stratégie coordonnée en place pour planifier cela.

Que le scrutin soit coordonné ou non, le problème « est désormais sur de nombreux écrans radars, ce qui n’était pas le cas auparavant », m’a expliqué Ginsberg. Il a ajouté que les électeurs doivent prêter davantage attention au risque que les responsables électoraux « abusent » du processus.

« Si quelqu’un tente d’abuser du processus de certification, les gens devraient s’inquiéter du fait que leurs votes ne soient pas comptés correctement », a déclaré Ginsberg. « Si quelqu’un essaie d’annuler les résultats d’une élection en retardant une certification, cela prive tous les électeurs de leur droit de vote. »

Les mensonges de Trump sapent la confiance des électeurs dans les élections – chez les républicains

Une enquête du Pew Research Center réalisée le mois dernier a révélé que 61 % des Américains sont très ou assez confiants que les élections de novembre seront menées de manière juste et préciseun niveau d’opinion qui n’a pas beaucoup changé depuis 2020.

Mais ce sondage montre une profonde division partisane sur la question, avec seulement 47 % des républicains qui croient cela, contre 77 % des démocrates.

Ce n’est pas un hasard. Trump a commencé à jeter de fausses ombres sur les résultats des élections il y a huit ans, quelques mois avant sa victoire de 2016. Il n’a jamais cessé. Il ne peut pas s’arrêter. Son ego fragile est trop menacé par l’idée de perdre pour l’accepter comme un fait mathématique.

Trump a récidivé mercredi lors d’une conférence de presseprétendument sur l’économie, où il a continué à proférer des mensonges sur l’élection de 2020 tout en se plaignant à nouveau que ses divers démêlés judiciaires civils et pénaux constituent une forme d’ingérence électorale.

C’est une longue arnaque de la part d’un escroc déjà tenu responsable Pour avoir dirigé une entreprise immobilière en proie à la fraude. La seule façon de vaincre ce genre d’escroquerie – essayer de contester la certification des élections – est de la reconnaître pour ce qu’elle est et de la dénoncer publiquement. Certains des plus fidèles partisans de Trump seront toujours des cibles faciles pour cela. Il incombe au reste d’entre nous de la rejeter.

