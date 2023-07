Votre vol a donc été annulé — voici ce que vous devez savoir sur l’indemnisation

Ryan Coulter, un résident de Regina, revenait de vacances dans le Tennessee le week-end dernier lorsque la première étape de son voyage – un vol de Nashville à Montréal – a été détournée vers Cincinnati en raison d’orages.

Après que cela l’ait forcé à manquer quelques correspondances sur le chemin du retour vers la Saskatchewan, il a atterri à Vancouver, où on lui a remis une brochure d’hôtels. Choisissant de renoncer à une dépense de 700 $, il a plutôt passé la nuit dans une aire de restauration jusqu’à son vol de retour le lendemain matin.

« Vous aimeriez qu’ils puissent au moins distribuer des bons de nourriture quand quelque chose se passe, comme les retards météorologiques, tous les [missed] connexions », a-t-il déclaré à CBC News.

Il est l’un des nombreux passagers d’Air Canada dont les vols ont été annulés ou retardés pendant le week-end de la fête du Canada, avec près de 2 000 vols touchés au cours d’une période de trois jours. En raison de la météo hors du contrôle de la compagnie aérienne, Coulter n’était pas éligible à une quelconque compensation.

Alors, quelle est la responsabilité d’une compagnie aérienne canadienne envers les passagers alors que la saison estivale des voyages bat son plein? Quels sont vos droits en tant que voyageur ? Voici ce que vous devez savoir.

Si une perturbation est hors du contrôle de la compagnie aérienne

Des voyageurs sont photographiés à l’aéroport international Pearson de Toronto le 3 juillet 2023. (Alex Lupul/CBC)

Les compagnies aériennes doivent se conformer au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) du Canada. Lorsqu’un vol est retardé ou annulé, les compagnies aériennes doivent d’abord informer les passagers de la raison en langage clair, que la situation soit sous leur contrôle ou non. Ils doivent également s’assurer que le voyageur achève son voyage.

Un porte-parole d’Air Canada a déclaré à CBC News que les perturbations du week-end de la fête du Canada étaient dues au mauvais temps, en particulier aux tempêtes aux États-Unis et à Montréal. Il a également cité la saison des voyages chargée.

« Comme pour tout système, lorsqu’il fonctionne à pleine capacité, il peut ralentir les processus et prendre plus de temps à récupérer en cas de problème », indique le communiqué.

L’APPR énumère dix scénarios qui seraient considérés comme échappant au contrôle d’une compagnie aérienne, notamment le mauvais temps, la guerre, une urgence médicale, des problèmes d’aéroport ou une menace pour la sécurité. Si un vol antérieur impacté par quelque chose hors du contrôle de la compagnie aérienne affecte plus tard un vol de correspondance, vous ne serez pas non plus indemnisé pour la deuxième étape de votre voyage.

« Je contesterais toujours qu’ils auraient pu piloter l’avion et les mettre à [prove] qu’ils n’avaient pas assez de personnel et que quelque chose échappait à leur contrôle », a déclaré John Lawford. (Soumis par John Lawford)

Les compagnies aériennes ne sont pas non plus tenues de fournir de la nourriture, des boissons ou un hébergement pour la nuit si elles déterminent qu’un retard ou une annulation était indépendant de leur volonté. Mais un avocat dit de ne pas abandonner si une compagnie aérienne hausse les épaules.

« Ne prenez pas Air Canada au mot que c’est hors de son contrôle », a déclaré John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public à Ottawa. « Parce que si vous concédez que quelque chose est hors de leur contrôle, alors ils ne vous doivent pas de compensation. »

Lorsqu’un vol est retardé de plus de trois heures, la compagnie aérienne doit réserver à nouveau les passagers sur le vol le plus tôt possible vers leur destination, si le voyageur le souhaite.

Mais si la raison de votre voyage a été rendue inutile par un vol manqué ou un long retard, la compagnie aérienne doit rembourser le billet si un client le lui demande et organiser le retour de cette personne à son lieu d’origine.

La compagnie aérienne doit toujours communiquer la raison de l’interruption des voyages et le recours qu’un passager concerné pourrait avoir contre le transporteur. Autre règle de l’APPR : attendez-vous à une mise à jour toutes les trente minutes jusqu’à ce que vous ayez une nouvelle heure de départ ou un nouvel itinéraire.

Si une perturbation est sous le contrôle de la compagnie aérienne

Il existe différents niveaux de compensation financière en fonction de la durée du retard de votre vol. (Alex Lupul/CBC)

Si vous êtes retardé de trois heures ou plus, ou si votre vol est annulé, la compagnie aérienne doit vous rembourser ou organiser un autre voyage sans frais – soit sur le prochain vol disponible (sur cette compagnie aérienne ou sur une autre) qui est voyageant sur un itinéraire similaire dans les neuf heures suivant l’heure de départ initiale.

Ils pourraient également proposer un transport vers un autre aéroport situé à une distance raisonnable qui propose un vol approprié pour vous.

Si votre voyage devient inutile en raison de la perturbation, ou si les arrangements proposés ne répondent pas à vos besoins pour une autre raison, la compagnie aérienne doit rembourser votre billet et vous ramener sur un vol vers votre lieu d’origine.

Les remboursements doivent être envoyés dans les 30 jours suivant le jour où il incombe à la compagnie aérienne de les fournir, et ils doivent être effectués sous la forme de paiement d’origine ; la compagnie aérienne peut également proposer une autre forme de remboursement – comme un bon – sous certaines conditions.

Il existe différents niveaux de compensation financière en fonction de la durée du retard de votre vol. Pour les retards à l’arrivée entre trois et six heures, le montant est de 400 $; entre six et neuf heures, c’est 700 $ ; et pour neuf heures ou plus, c’est 1 000 $ – bien que ces chiffres puissent changer si vous voyagez avec une petite compagnie aérienne.

Ce que les voyageurs peuvent faire

Comme CBC News l’a rapporté plus tôt cette année, le CTA connaît un arriéré massif après une période de vacances chaotique qui a laissé l’agence avec plus de 40 000 plaintes à analyser en mars. (Jean-Claude Taliana/Radio-Canada)

Une fois que trois jours se sont écoulés après votre arrivée à votre destination finale, vous pouvez déposer une réclamation officielle auprès des relations avec la clientèle d’Air Canada pour demander une indemnisation. Si 30 jours s’écoulent après cela et que vous n’êtes pas satisfait de la façon dont la réclamation a été traitée, vous pouvez la renvoyer à l’Office des transports du Canada.

« Un petit changement a été apporté à la réglementation afin que la charge de la preuve incombe désormais clairement à la compagnie aérienne pour montrer que quelque chose était hors de son contrôle », a déclaré Lawford.

Comme CBC News l’a rapporté plus tôt cette année, le CTA connaît un arriéré massif après une période de vacances chaotique qui a laissé l’agence avec plus de 40 000 plaintes à analyser en mars. Les nouvelles plaintes doivent être résolues dans les trois mois, selon Lawford.

Nolan Magee, un résident de Coquitlam, en Colombie-Britannique, qui s’est rendu à Rome depuis Vancovuer en mai après quatre vols reportés, trois heures sur le tarmac et un départ tardif sans bon pour une nuitée à l’hôtel.

Air Canada n’a pas fourni de raison précise pour la perturbation, citant des « contraintes commerciales ou opérationnelles imprévues » dans l’une des références de réservation que Magee a partagées avec CBC News. Magee a déclaré qu’il avait été insulté par l’éventuelle offre d’indemnisation de 300 $ de la compagnie aérienne.

« Je pense qu’ils en profitent car la seule récompense officielle qu’un passager a dans cette situation est de déposer une plainte officielle via le [CTA]», a déclaré Magee. « Air Canada sait qu’elle peut refuser de payer ce qu’elle devrait payer et [that] notre seul recours a un délai de deux ans. »