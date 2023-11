Votre voix peut révéler si vous souffrez de diabète de type 2

Points clés à retenir Un nouveau modèle d’intelligence artificielle (IA) pourrait être capable de détecter une personne atteinte de diabète de type 2 grâce à de courts extraits de sa voix.

Les chercheurs affirment que les personnes atteintes de diabète peuvent développer une neuropathie diabétique ou des lésions nerveuses, ce qui peut affecter leur fonction vocale, entraînant potentiellement des modifications de la tonalité et de la force de leur voix.

Le dépistage et le diagnostic du diabète de type 2 impliquent actuellement des questionnaires, des analyses de sang et des tests de tolérance au glucose.

Les analyses de sang constituent le moyen le plus courant et le plus précis de diagnostiquer le diabète, y compris le prédiabète et le type 2. Cependant, une nouvelle étude suggère que le diabète de type 2 pourrait également être détecté dans la voix d’une personne.

Chercheurs de Klick Labs ont créé un outil d’intelligence artificielle (IA) qui peut déterminer si une personne souffre de diabète de type 2 en utilisant seulement six à 10 secondes de sa voix, combinées à des informations de base sur la santé telles que l’âge, le sexe, la taille et le poids. Le modèle d’IA était précis à 89 % pour diagnostiquer le diabète de type 2 chez les femmes et à 86 % chez les hommes.

“Notre vision est de créer une méthode de dépistage simple, pratique et qui allège le fardeau et les coûts associés aux tests sanguins actuels”, a déclaré à Verywell Yan Fossat, vice-président de Klick Labs et chercheur principal de l’étude. « Le dépistage vocal est extrêmement accessible par rapport aux tests sanguins standards. Un outil de contrôle vocal pourrait être mis en œuvre en dehors des laboratoires ou des cabinets de médecins, et en utilisant les téléphones portables des gens.

Voici ce que vous devez savoir d’autre sur l’étude, notamment comment le diabète peut affecter la voix d’une personne et si les experts pensent qu’un modèle d’IA pourrait devenir un nouvel outil de dépistage du diabète.

À l’écoute des indices

Pour l’étude, Fossat et ses collègues ont recruté 267 participants en Inde. Ils ont noté que 192 des participants (79 femmes et 113 hommes) ne souffraient pas de diabète. Les 75 autres (18 femmes et 57 hommes) avaient déjà reçu un diagnostic de diabète.

Tous les participants ont utilisé une application pour smartphone pour s’enregistrer en train de prononcer une phrase fixe de six à dix secondes jusqu’à six fois par jour pendant deux semaines. Les chercheurs ont analysé les 18 465 enregistrements collectés pour écouter 14 « caractéristiques acoustiques ». L’idée était que ces sons pourraient montrer des différences vocales entre les personnes atteintes de diabète de type 2 et celles qui n’en souffraient pas.

Les chercheurs ont également pris en compte d’autres caractéristiques vocales, telles que les changements de hauteur, de force et d’intensité, que l’oreille humaine ne peut pas capter. Grâce à une technique appelée logiciel de traitement du signal et d’analyse de la voix, les chercheurs ont pu remarquer des changements subtils dans la voix des personnes atteintes de diabète de type 2. Ils ont utilisé ces données pour entraîner un modèle d’apprentissage automatique afin de pouvoir faire des prédictions sur le diabète de type 2 sur la base d’un clip vocal.

Jaycee Kaufman, chercheur scientifique chez Klick Labs et premier auteur de l’étude, a déclaré à Verywell que l’équipe avait identifié des différences dans les caractéristiques vocales entre les hommes et les femmes atteints de diabète de type 2.

Par exemple, Kaufman a déclaré que la hauteur de la voix et la variabilité de la hauteur étaient affectées chez les femmes, tandis que la force ou l’intensité de la voix et la variété de la force étaient affectées chez les hommes.

“Nous pensons que cette différence peut provenir du fait que les hommes et les femmes subissent différemment les complications du diabète de type 2, ce qui en fin de compte a un impact différent sur la voix”, a déclaré Kaufman. « Plus précisément, les hommes peuvent souffrir d’une plus grande faiblesse musculaire associée au diabète de type 2, tandis que les femmes peuvent souffrir davantage d’œdèmes. »

Selon Kaufman, d’autres chercheurs ont utilisé la voix pour prédire les maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

“La production de la voix est un processus complexe qui implique les effets combinés du système circulatoire, du système respiratoire, du système musculaire, du système nerveux et d’autres systèmes du corps”, a déclaré Kaufman. “Tout ce qui affecte ces systèmes peut avoir un effet sur la voix, ce qui a motivé ce travail.”

Pourquoi le diabète peut affecter votre voix

Les personnes atteintes de diabète peuvent développer des lésions nerveuses appelées neuropathie diabétique. Dans certains cas, les lésions nerveuses entraînent des problèmes de voix comme une paralysie bilatérale des cordes vocales. Dans cette condition, les cordes vocales et la boîte vocale peuvent devenir partiellement ou complètement paralysées.

Le diabète de type 2 est également associé à d’autres problèmes de santé, tels qu’une faiblesse musculaire et un gonflement. Selon Kaufman, des études antérieures ont montré que le gonflement peut affecter la voix.

“La neuropathie périphérique peut endommager les nerfs du larynx, entraînant un enrouement ou une tension vocale, et une faiblesse musculaire peut être apparente dans les muscles des cordes vocales ou du système respiratoire”, a déclaré Kaufman. “De plus, le gonflement associé à l’œdème peut affecter les qualités élastiques et vibratoires des cordes vocales, ce qui pourrait affecter la hauteur.”

Donner une voix au diabète non diagnostiqué

L’étude est l’une des premières à montrer comment l’IA pourrait aider à détecter les maladies chroniques, Steven Malin, Ph.D., FACSM, professeur agrégé de métabolisme et d’endocrinologie au Département de kinésiologie et de santé de l’Université Rutgers, a déclaré à Verywell. Malin n’a pas été impliquée dans l’étude.

Cependant, Malin a déclaré que sans davantage de recherches, il est trop tôt pour dire si la technologie rendra le diagnostic plus rapide, moins coûteux ou plus accessible aux patients. Bien que diagnostiquer le diabète à partir d’un clip vocal soit fascinant, d’autres études doivent être réalisées pour voir si la technologie fonctionnerait pour des personnes de races et d’âges différents.

Cela dit, il est prometteur d’avoir un autre outil de dépistage dans notre arsenal.

« Même si ces évaluations donnent des résultats « faussement positifs », l’identification des personnes à risque peut donner aux gens la possibilité d’apporter des changements de comportement qui atténuent le risque », a déclaré Malin.

D’autres experts non impliqués dans l’étude ont déclaré que les résultats arrivent à un moment important, car le nombre de personnes atteintes de diabète augmente et nous avons besoin de meilleurs moyens de le dépister. Selon le rapport statistique sur le diabète des Centers for Disease Control and Prevention, 14,7 % de tous les adultes âgés de 18 ans ou plus aux États-Unis souffraient de diabète en 2019. Et pour 3,4 % de la population américaine, le diabète n’a pas été diagnostiqué.

« Avec l’augmentation de la prévalence du diabète, il est clairement nécessaire d’augmenter le dépistage afin de permettre une détection plus précoce du diabète, et donc un diagnostic et un traitement. » Priya Jaisinghani, MDendocrinologue et spécialiste de la médecine de l’obésité à NYU Langone Health, a déclaré à Verywell.

Fossat a déclaré qu’un outil non intrusif et facilement disponible, comme la méthode vocale IA qu’ils ont mise au point, a le potentiel de dépister un grand nombre de personnes et pourrait être particulièrement utile pour les patients vivant dans des zones reculées. Davantage de dépistages pourraient contribuer à réduire le nombre de personnes vivant avec un diabète non diagnostiqué.

“Nous pensons que le dépistage effectué sur un smartphone serait plus accessible qu’une prise de sang et pourrait aider à dépister des populations qui pourraient avoir plus de difficultés à accéder aux soins de santé”, a déclaré Fossat. “En outre, une application mobile de dépistage a le potentiel d’atteindre une grande partie de la population à risque, aidant potentiellement des millions de personnes à recevoir un diagnostic de diabète de type 2.”

Comment le diabète est-il actuellement diagnostiqué ? Les prestataires peuvent utiliser différents tests pour détecter et diagnostiquer le diabète. Jaisinghani a déclaré que ces tests impliquent généralement de mesurer la glycémie, ce qui permet de déterminer si une personne souffre de diabète ainsi que de quel type elle est atteinte. Des tests tels que la glycémie (sucre), la tolérance au glucose et l’hémoglobine A1C peuvent tous être utilisés pour savoir si une personne souffre de diabète.

Les tests vocaux du diabète seraient-ils précis à eux seuls ?

Jaisinghani a déclaré que d’autres facteurs pourraient affecter la précision d’un test de diagnostic reposant sur la voix ou des enregistrements vocaux, tels que des modifications de la voix résultant de troubles inflammatoires et infectieux, des maladies neurologiques telles que la myasthénie grave, des lésions nerveuses entraînant une paralysie des cordes vocales, une irritation due au tabagisme. ou reflux acide, troubles psychologiques ou somatiques et stress vocal.

“Il peut également y avoir des changements dans la voix qui doivent être étudiés plus en détail ou distingués en fonction de l’âge, du sexe, de l’origine ethnique, de l’exposition à des facteurs environnementaux et des données démographiques socio-économiques grâce à des tests plus approfondis”, a déclaré Jaisinghani.

Kaufman a ajouté qu’il est raisonnable de considérer que des dommages vocaux pourraient affecter la précision du test.

« Parmi nos prochaines étapes, nous prévoyons d’explorer l’effet de la maladie, du tabagisme et des dommages vocaux sur l’efficacité du test », a-t-elle déclaré.

Étant donné que la recherche était basée sur un échantillon limité de personnes en Inde, Malin a déclaré que des études supplémentaires dans différents pays et avec un groupe diversifié de participants seraient nécessaires, d’autant plus que les maladies diffèrent selon la race et l’origine ethnique.

Selon Malin, une autre limite de l’étude est que les données proviennent de non-fumeurs, elles ne sont donc pas généralisables aux personnes qui fument. Les données ne s’appliqueraient pas non plus aux personnes dont la parole a changé en raison d’autres facteurs, tels que des troubles neurologiques ou de la parole.

Ce que les chercheurs prévoient ensuite

Les experts conviennent que des recherches supplémentaires avec des échantillons plus grands et plus généralisables à différentes populations devront être effectuées avant qu’un test vocal d’IA pour le diabète puisse être prêt pour les patients.

Jaisinghani a déclaré qu’il sera également important d’identifier comment des facteurs tels que la durée de vie du diabète, ainsi que les complications et les comorbidités de la maladie, affectent la voix. À partir de là, les chercheurs devront déterminer…