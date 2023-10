« Votre visa devrait être retiré » : Marco Rubio appelle à expulser les partisans du Hamas des États-Unis

Le sénateur républicain Marco Rubio de Floride a déclaré mardi que les visas des partisans du Hamas « devraient être retirés » par le gouvernement fédéral, citant les lois antiterroristes.

Des manifestations aux États-Unis et dans le monde ont vu des orateurs féliciter le Hamas pour l’attaque terroriste du 7 octobre contre plusieurs endroits du sud d’Israël qui a tué plus de 1 400 personnes, dont au moins deux douzaines d’Américains. Le chef du système universitaire d’État de Floride a déclaré vendredi que les manifestants pro-Hamas pourraient avoir violé les lois de l’État contre les activités antisémites. (EN RELATION : Un professeur de l’Ivy League qualifie les attaques terroristes du Hamas d’« exaltantes » et « énergisantes » lors d’un rassemblement sur le campus)

« La loi dit que si vous soutenez une organisation terroriste, vous ne devriez même pas avoir de visa », a déclaré Rubio à l’animatrice de Fox News, Laura Ingraham. « Alors maintenant, une fois que vous avez obtenu ce visa, si vous vous identifiez comme partisan du Hamas, votre visa devrait alors être annulé et vous devriez être expulsé du pays. »

Rubio a également cité les efforts du Federal Bureau of Investigation et du ministère de la Justice pour identifier les participants à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole.

« Ils ont pu demander à tous ces gens de prendre des vidéos et de découvrir qui étaient toutes les personnes qui sont entrées au Capitole le 6 janvier », a déclaré Rubio. « Ils ont dépensé beaucoup de ressources pour identifier ces personnes. Je pense que s’ils le voulaient, ils pourraient consulter la liste de ces organisations, les personnes qui signent ces lettres, les personnes qui manifestaient.

De nombreux donateurs de l’Université de Pennsylvanie ont annoncé la fin de leurs dons en raison de l’incapacité des universités à dénoncer les attaques du Hamas du 7 octobre, tandis qu’un milliardaire israélien a rompu ses liens avec Harvard en raison de sa réponse tardive à l’attaque.

« Pour moi, c’est très simple : si vous êtes dans ce pays avec un visa d’étudiant, un professeur pour enseigner un visa de journaliste, vous êtes un visiteur, et vous dites que je soutiens le Hamas, je soutiens le massacre des bébés, vous « Je devrais sortir d’ici et votre visa devrait être retiré », a poursuivi Rubio.

